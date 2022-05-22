Украинская пушка "Пион" при помощи беспилотника SPECTATOR уничтожила российскую технику (видео)

БПЛА обнаружил место дислокации объекта ВС РФ, а САУ 2С7 "Пион" сделала прицельный выстрел. В свою очередь, российская армия теряет разведывательный потенциал.

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В воскресенье, 22 мая, 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ сообщила, что в организации атаки по позициям российских войск был задействован разведывательный беспилотник SPECTATOR, который два года назад Укроборонпром передал на вооружение нашей армии. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

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Военные 45-й ОАБР подчеркнули значимость разведывательных БПЛА на линии фронта.

"Космическая разведка как раз предоставила данные — есть достойная цель, вражеский объект. Взлетали беспилотником вечером на доразведку, подтвердили – работаем!" — говорится в сообщении.

После разведки на следующий день по месту расположения российской техники "отработала" украинская пушка "Пион".

"У орков минус топливозаправщик, и несколько единиц легкой бронетехники. У нас — отличное настроение от результативного сотрудничества!", — рассказали бойцы.

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Украинский беспилотник SPECTATOR-M1

[ + – ] Украинский беспилотник SPECTATOR-M1

SPECTATOR-M1 — совместная разработка предприятия "Меридиан" и исследователей из КПИ. Беспилотник применяется для разведки местности, мониторинга пограничной территории, а также в поисково-спасательных операциях. Новейшая модель обладает улучшенной аэродинамикой и защитой от вражеских РЛС. Система может находиться в полете больше двух часов и охватить район в радиусе 30 км. Повторный запуск SPECTATOR занимает порядка десяти минут, при этом не нужна специальная площадка.

В РФ заканчиваются качественные разведывательные беспилотники

В свою очередь, в российской армии, вероятно, уже ощущается недостаток в эффективных разведывательных БПЛА, которые прежде находили цели для ударов артиллерии и боевых самолетов.

Все дело в том, что, согласно сведениям британского Министерства обороны, из-за санкционных ограничений военным заводам на территории РФ не хватает комплектующих.

"Если Россия продолжит терять беспилотную авиацию так же быстро, как сейчас, это значительно скажется на их разведывательных возможностях", — заявили в британском МО.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может получить ракеты Harpoon и NSM для деблокады Черного моря. Западные эксперты считают, что появление у ВСУ противокорабельных ракет Harpoon станет хорошим аргументом, чтобы убедить Кремль деблокировать Черное море.