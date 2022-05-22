Українська гармата "Піон" за допомогою безпілотника SPECTATOR знищила російську техніку (відео)

БПЛА виявив місце дислокації об'єкта ЗС РФ, а САУ 2С7 "Піон" здійснила прицільний постріл. Зі свого боку російська армія втрачає розвідувальний потенціал.

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У неділю, 22 травня, 45-а окрема артилерійська бригада ЗСУ повідомила, що в організації атаки за позиціями російських військ було задіяно розвідувальний безпілотник SPECTATOR, який два роки тому Укроборонпром передав на озброєння нашої армії. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

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Військові 45-ї ОАБР наголосили на важливості розвідувальних БПЛА на лінії фронту.

"Космічна розвідка якраз надала дані — є гідна ціль, ворожий об'єкт. Злітали безпілотником увечері на дорозвідку, підтвердили — працюємо!" — йдеться у повідомленні.

Після розвідки наступного дня по місцю розташування російської техніки "відпрацювала" українська гармата "Піон".

"В орків мінус паливозаправник, і кілька одиниць легкої бронетехніки. У нас відмінний настрій від результативної співпраці!" — розповіли бійці.

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Український безпілотник SPECTATOR-M1

[ + – ] Український безпілотник SPECTATOR-M1

SPECTATOR-M1 — спільна розробка підприємства "Меридіан" і дослідників з КПІ. Безпілотник застосовується для розвідки місцевості, моніторингу прикордонної території, а також пошуково-рятувальних операціях. Нова модель має покращену аеродинаміку та захист від ворожих РЛС. Система може бути в польоті понад дві години й охопити район у радіусі 30 км. Повторний запуск SPECTATOR займає майже десять хвилин, водночас не потрібен спеціальний майданчик.

В РФ закінчуються якісні розвідувальні безпілотники

Зі свого боку, в російській армії, ймовірно, вже відчувається нестача ефективних розвідувальних БПЛА, які раніше знаходили цілі для ударів артилерії та бойових літаків.

Уся річ у тому, що, згідно з відомостями британського Міністерства оборони, через санкційні обмеження військовим заводам на території РФ не вистачає комплектувальних.

"Якщо Росія продовжить втрачати безпілотну авіацію так само швидко, як зараз, це значно позначиться на їхніх розвідувальних можливостях", — заявили у британському МО.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може отримати ракети Harpoon та NSM для розблокування Чорного моря. Західні експерти вважають, що поява у ЗСУ протикорабельних ракет Harpoon стане добрим аргументом, щоб переконати Кремль деблокувати Чорне море.