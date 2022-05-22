Мэр немецкого Борна пообещала восстановить разрушенный оккупантами лицей в Ирпене

Борна – город в Саксонии, является городом-побратимом Ирпеня, разрушенного ВС РФ. 170 женщин и детей из Украины получили приют в нем, когда были вынуждены покинуть свои дома после вторжения российских оккупантов.

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Обер-бургомистр немецкого города Борна в немецкой Саксонии Симоне Людтке пообещала восстановить лицей №3 в Ирпене, который больше всего пострадал от обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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Симоне Людтке лично посетила Ирпень, который является городом-побратимом ее родного Борна и обошла места, где велись ожесточенные бои.

[ + – ] Обер-бургомистр немецкого города Борна Симоне Людке в руинах ирпенского дома культуры Фото: Соцсети

Также из города Борна пожарные Ирпеня получили комплект спецодежды, а скоро передадут пожарную машину. А 170 женщин и детей из Украины получили приют в этом городе, когда были вынуждены покинуть свои дома после вторжения российских оккупантов.

Ранее власти Италии заявили, что восстановят Драматический театр в Мариуполе, по которому российские военные нанесли ракетный удар, несмотря на то, что в нем прятались мирные жители. Оккупационные власти на днях завершили разбор завалов, достали тела погибших и похоронили их в безымянных братских могилах.

Греция, в свою очередь, пообещала восстановить разрушенный российскими оккупантами роддом в Мариуполе.

Сейчас Мариуполь оккупирован. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко призывает украинцев не возвращаться туда, потому что. По его словам, это будет "дорога в один конец".

Россияне установили дополнительные пункты пропуска и блокпосты на грунтовых дорогах, по которым раньше можно было объехать фильтрационный контроль. По словам советника мэра, эвакуация из города стала фактически невозможной, пока не будут открыты специальные коридоры в результате переговоров.