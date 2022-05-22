Мер німецького Борна пообіцяла відновити зруйнований окупантами ліцей в Ірпені

Борна — місто Саксонії, є містом-побратимом Ірпеня, зруйнованого ЗС РФ. 170 жінок і дітей з України отримали притулок у ньому, коли були змушені покинути свої будинки після вторгнення російських окупантів.

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Обер-бургомістр німецького міста Борна в німецькій Саксонії Сімоне Людтке пообіцяла відновити ліцей №3 в Ірпені, який найбільше постраждав від обстрілу російських окупантів. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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Сімоне Людтке особисто відвідала Ірпінь, яке є містом-побратимом її рідного Борна, й обійшла місця, де велися запеклі бої.

[ + – ] Обер-бургомістр німецького міста Борна Сімоне Людке в руїнах ірпенського будинку культури Фото: Соцсети

Також із міста Борна пожежники Ірпеня отримали комплект спецодягу, а незабаром передадуть пожежну машину. А 170 жінок і дітей з України отримали притулок у цьому місті, коли були змушені покинути свої будинки після вторгнення російських окупантів.

Раніше влада Італії заявила, що відновить Драматичний театр у Маріуполі, за яким російські військові завдали ракетного удару, незважаючи на те, що в ньому ховалися мирні жителі. Окупаційна влада днями завершила розбір завалів, дістала тіла загиблих і поховала їх у безіменних братських могилах.

Греція, зі свого боку, пообіцяла відновити зруйнований російськими окупантами пологовий будинок у Маріуполі.

Наразі Маріуполь окуповано. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко закликає українців не повертатись туди, бо. За його словами, це буде "дорога в один кінець".

Росіяни встановили додаткові пункти пропуску та блокпости на ґрунтових дорогах, якими раніше можна було об'їхати фільтраційний контроль. За словами радника мера, евакуація з міста стала фактично неможливою, допоки не будуть відкриті спеціальні коридори внаслідок переговорів.