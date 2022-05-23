Ракетный удар ВС РФ по Десне: под завалами нашли тела 87 погибших

По словам президента Владимира Зеленского, спасатели ГСЧС завершили разбор завалов в поселке после вражеского обстрела.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В результате ракетного удара по учебному центру Вооруженных сил Украины в Десне, который был осуществлен ВС РФ 17 мая, погибли как минимум 87 человек. Эту информацию в ходе выступления на Давосе-2022 озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, в понедельник, 23 мая, спасатели ГСЧС завершили разбор завалов в Десне после ракетного удара ВС РФ.

Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что жертвами обстрела, который был осуществлен по учебному центру ВСУ, стали как минимум 87 человек.

"А вы знаете, что такое жизнь. Жизнь это и есть будущее. То есть без этих людей уже будет будущее Украины", — продолжил президент, комментируя последствия ракетного удара ВС РФ по Десне.

Помимо этого Зеленский заявил, что будучи главой государства он ежедневно думает о сегодняшнем дне и о количестве военнослужащих, которые погибают в боях за Украину.

[ + – ] 87 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Десне

Напомним, 17 мая ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Десне, в которой расположен учебный центр ВСУ. По данным Черниговской ОВА, оккупанты запустили четыре ракеты в направлении населенного пункта, две из которых были уничтожены подразделениями ПВО.

Через несколько часов после ракетного удара в ГСЧС сообщили, что жертвами обстрела Десны стали как минимум 8 человек. Еще 12 граждан получили различные ранения и были госпитализированы.

18 мая пресс-служба ГСЧС проинформировала, что увеличилось число погибших в результате ракетного удара ВС РФ по Десне — до 11 человек. Спасатели также утверждали, что на месте ЧП продолжали поисковые работы и разбор завалов.