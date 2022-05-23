Ракетний удар ЗС РФ по Десні: під завалами знайшли тіла 87 загиблих

За словами президента Володимира Зеленського, рятувальники ДСНС завершили розбір завалів у селищі після ворожого обстрілу.

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Внаслідок ракетного удару по навчальному центру Збройних сил України в Десні, який було здійснено ЗС РФ 17 травня, загинули щонайменше 87 людей. Цю інформацію під час виступу на Давосі-2022 озвучив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, у понеділок, 23 травня, рятувальники ДСНС завершили розбір завалів у Десні після ракетного удару ЗС РФ.

Зеленський, виступаючи на форумі в Давосі, заявив, що жертвами обстрілу, який було здійснено у навчальному центрі ЗСУ, стали як мінімум 87 людей.

"А ви знаєте, що таке життя. Життя це і є майбутнє. Тобто без цих людей вже буде майбутнє України", — продовжив президент, коментуючи наслідки ракетного удару ЗС РФ по Десні.

Крім цього Зеленський заявив, що, будучи главою держави, він щодня думає про сьогодні і про кількість військовослужбовців, які гинуть у боях за Україну.

[ + – ] 87 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Десні

Нагадаємо, 17 травня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Десні, в якій розташований навчальний центр ЗСУ. За даними Чернігівської ОВА, окупанти запустили чотири ракети у напрямку населеного пункту, дві з яких було знищено підрозділами ППО.

Через кілька годин після ракетного удару в ДСНС повідомили, що жертвами обстрілу Десни стали як мінімум 8 людей. Ще 12 громадян отримали різні поранення та були госпіталізовані.

18 травня пресслужба ДСНС поінформувала, що збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Десні — до 11 людей. Рятувальники також стверджували, що на місці НП продовжували пошукові роботи та розбирання завалів.