С первого выстрела: ВСУ попали в пункт дислокации ВС РФ гаубицей образца НАТО (видео)

По данным Генштаба, украинские артиллеристы уничтожили российский военный внедорожник и несколько оккупантов.

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Украинские артиллеристы 128-й отдельно-штурмовой Закарпатской бригады "Закарпатский легион" попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии. Для этого Вооруженным силам Украины понадобился один выстрел с помощью гаубицы образца НАТО. Об успехах ВСУ рассказали в Генеральном штабе в Telegram.

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По данным ведомства, были уничтожены российский военный внедорожник и несколько военных России. Однако неизвестно, какое именно вооружение использовали бойцы ВСУ и где именно был нанесен урон оккупантам.

"Артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений росармии. Уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов", — заявили в Генштабе.

Напомним, 23 мая сообщалось, что Львовские десантники уничтожили подразделение Псковских десантников. Таким образом украинские военные уничтожили 14 российских солдат и две боевых машины.

Ранее, 22 мая ВСУ сообщили, что уничтожили несколько единиц военной техники ВС РФ с помощью украинской пушки "Пион". БПЛА обнаружил место дислокации объекта ВС РФ, а САУ 2С7 "Пион" сделала прицельный выстрел. Кроме того, отмечается, что российская армия теряет разведывательный потенциал.