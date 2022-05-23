Із першого пострілу: ЗСУ поцілили в пункт дислокації ЗС РФ гаубицею зразка НАТО (відео)

За даними Генштабу, українські артилеристи знищили російський військовий позашляховик і кількох окупантів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українські артилеристи 128-ої окремо-штурмової Закарпатської бригади "Закарпатський легіон" поцілили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів російської армії. Для цього Збройним силам України знадобився один постріл за допомогою гаубиці зразка НАТО. Про успіхи ЗСУ розповіли в Генеральному штабі в Telegram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними відомства, було знищено російський військовий позашляховик і кількох військових Росії. Проте невідомо, яке саме озброєння використовували бійці ЗСУ та де саме було завдано шкоди окупантам.

"Артилеристи 128-ої окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади поцілили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів росармії. Знищений військовий позашляховик з позначкою "Z" і кілька рашистів, що були поруч", — заявили в Генштабі.

Нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що львівські десантники знищили підрозділ псковських десантників. Так українські військові знищили 14 російських солдатів і дві бойові машини.

Раніше, 22 травня, ЗСУ повідомили, що знищили кілька одиниць військової техніки ЗС РФ за допомогою української гармати "Піон". БПЛА виявив місце дислокації об'єкта ЗС РФ, а САУ 2С7 "Піон" зробила прицільний постріл. Крім того, зазначається, що російська армія втрачає розвідувальний потенціал.