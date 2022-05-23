Львівські десантники знищили підрозділ псковських десантників (фото)

За даними Командування ДШВ, львівські десантники знищили дві бойові машини ЗС РФ та 14 російських солдатів.

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Львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії російських військових із Пскова. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

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За даними відомства, військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та 14 російських солдатів з псковської десантно-штурмової дивізії. Про місце розгрому російських військ не повідомляють.

Крім того, у командуванні десантно-штурмових військ розповіли, що в особистих документах одного з убитих росіян — старшого лейтенанта Романа Локоткова — зазначено, що він проходить військову службу у 728 окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося, що бійці ЗСУ з угруповання ОС знищили понад 200 одиниць російської військової техніки за останній тиждень. Так ліквідовано 43 танки, 20 артилерійських систем, 79 одиниць бронетехніки, 7 спеціальних бронеавтомобілів, а також 3 літаки.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що львівським десантникам вдалося збити російський штурмовик СУ-25. Його збито за допомогою ПЗРК "Голка", проте невідомо, в якому саме районі. Приблизна вартість такої бойової техніки — $11 млн.

Раніше, 21 травня, ЗМІ повідомляли, що в Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ. Загиблий був командиром десантно-штурмової роти РФ.