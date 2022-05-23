Львовские десантники уничтожили подразделение псковских десантников (фото)

По данным Командования ДШВ, львовские десантники уничтожили две боевых машины ВС РФ и 14 российских солдат.

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Львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии российских военных из Пскова. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

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По данным ведомства, военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевых машины и 14 российских солдат из псковской десантно-штурмовой дивизии. О месте разгрома российских войск не сообщается.

Кроме того, в командовании десантно-штуромовых войск рассказали, что в личных документах одного из убитых россиян — старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, 22 мая сообщалось, что бойцы ВСУ из группировки ОС уничтожили свыше 200 единиц российской военной техники за последнюю неделю. Таким образом были ликвидированы 43 танка, 20 артиллерийских систем, 79 единиц бронетехники, 7 специальных бронеавтомобилей, а также 3 самолета.

В Генштабе ВСУ рассказали, что львовским десантникам удалось сбить российский штурмовик СУ-25. Он был сбит с помощью ПЗРК "Игла", однако неизвестно, в каком именно районе. Приблизительная стоимость такой боевой техники — $11 млн.

Ранее, 21 мая, СМИ сообщали, что в Украине ликвидировали племянника замминистра обороны РФ. Погибший был командиром десантно-штурмовой роты РФ.