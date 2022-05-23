В приграничных с Беларусью регионах усиливают ограничения: что под запретом

Теперь передвижение гражданских лиц в Житомирской, Киевской и Ровенской областях в радиусе 1 км от границы будет запрещено, а в 20 км от Беларуси нельзя ездить ночью на транспорте, передвигаться по лесу, охотиться, рыбачить и плавать.

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В приграничных с Беларусью Житомирской, Киевской и Ровенской областях вводят дополнительные ограничения. Таким образом с 23 мая до окончания военного положения в стране будут запрещены любые передвижения гражданских лиц в радиусе 1 километра от белорусской границы, кроме территории населенных пунктов, непосредственно примыкающих к государственной границе. Соответствующий приказ подписал начальник 9 приграничного отряда имени Сечевых Стрельцов.

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Кроме того, в пределах до 20 км от белорусской границы запрещается:

Передвижение людей и транспорта, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22.00 вечера до 05.00 утра или во время комендантского часа.

Передвижение по лесу, за исключением работников соответствующих учреждений.

Проведение всех видов работ, за исключением: строительных работ, выполняемых в соответствии с международными договорами, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний.

Сельскохозяйственные работы разрешается проводить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы об их проведении и при наличии подтверждающих документов.

Перевозить в транспорте оружие и любые другие средства активной обороны без разрешения.

Использовать видеорегистраторы, фотографировать и снимать дороги, объекты общего назначения и инфраструктуры, блок-посты и укрепления, расположение, сосредоточение или перемещение ВСУ.

Использовать квадрокоптеры и летальные аппараты.

Носить военную одежду для гражданского населения.

Охотиться.

Рыбачить и плавать в реках, озерах и других водоемах.

Однако действия запретов не распространяются на правоохранителей, коммунальные службы, органы гражданской защиты, скорую помощь, и другие ведомства во время исполнения служебных обязанностей.

Напомним, 23 мая в Генштабе сообщили, что Беларусь стянула свои войска к границе с Украиной. По данным ведомства, белорусские войска разворачивают дополнительные силы в приграничных с Украиной районах и также усиленно ведут разведку.

16 мая в британской разведке заявляли, что Лукашенко выдвинул свои ВС к границам с Украиной, чтобы сдержать силы ВСУ. Британские специалисты считают, что таким образом часть украинских военных не смогут быть направлены для проведения операций на Донбассе и отметили, что в Беларуси желают избежать прямого столкновения с Украиной.