У прикордонних із Білоруссю регіонах посилюють обмеження: що під забороною

Тепер пересування цивільних осіб у Житомирській, Київській і Рівненській областях у радіусі 1 км від кордону буде заборонено, а за 20 км від Білорусі не можна їздити вночі на транспорті, пересуватися лісом, полювати, рибалити й плавати.

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У прикордонних із Білоруссю Житомирській, Київській і Рівненській областях запроваджують додаткові обмеження. Отже, з 23 травня до закінчення воєнного стану в країні будуть заборонені будь-які пересування цивільних осіб у радіусі 1 кілометра від білоруського кордону, крім території населених пунктів, що безпосередньо примикають до державного кордону. Відповідний наказ підписав начальник 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців.

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Крім того, в межах до 20 км від білоруського кордону забороняється:

Пересування людей і транспорту, проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 22:00 вечора до 05:00 ранку або під час комендантської години.

Пересування лісом, крім працівників відповідних установ.

Проведення всіх видів робіт, за винятком будівельних робіт, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків стихійного лиха і вогнищ особливо небезпечних інфекційних захворювань.

Сільськогосподарські роботи дозволяється проводити за умови завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону про їх проведення та за наявності документів для підтвердження.

Перевозити в транспорті зброю та будь-які інші засоби активної оборони без дозволу.

Використовувати відеореєстратори, фотографувати та знімати дороги, об'єкти загального призначення й інфраструктури, блок-пости та зміцнення, розташування, зосередження або переміщення ЗСУ.

Використовувати квадрокоптери та летальні апарати.

Носити військовий одяг для цивільного населення.

Полювати.

Рибалити та плавати в річках, озерах та інших водоймах.

Проте дії заборон не поширюються на правоохоронців, комунальні служби, органи цивільного захисту, швидку допомогу й інші відомства під час виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, 23 травня в Генштабі повідомили, що Білорусь стягнула свої війська до кордону з Україною. За даними відомства, білоруські війська розгортають додаткові сили в прикордонних із Україною районах і також посилено ведуть розвідку.

16 травня в британській розвідці заявляли, що Лукашенко висунув свої ЗС до кордонів із Україною, щоб стримати сили ЗСУ. Британські фахівці вважають, що так частина українських військових не зможе бути спрямована на проведення операцій на Донбасі, та зазначили, що в Білорусі бажають уникнути прямого зіткнення з Україною.