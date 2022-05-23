Білорусь стягнула війська на кордоні з Україною, РФ готується наступати на Слов'янськ, — Генштаб

ЗСУ відбили 11 атак на Донбасі, проте росіяни все ще намагаються прорвати оборону та повністю захопити Луганську область.

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Білоруські війська розгортають додаткові сили у прикордонних з Україною районах і посилено ведуть розвідку. На Донбасі Збройні Сили України відбили 11 атак противника, який продовжує спроби прорвати оборону в регіоні. Противник став частіше використовувати авіацію для знищення об'єктів критичної інфраструктури. Такими даними станом на 06:00 поділився Генеральний штаб ЗСУ у своєму Facebook.

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Донбас

Слов'янський напрямок — РФ готується до відновлення наступу силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11 армійського корпусу, Східного та Центрального військових округів. Противник спробував наступати в районі Довгенького, проте зазнав втрат і відступив;

Донецький напрямок — ворожі війська намагаються прорвати оборону та вийти на адміністративні кордони Луганської області;

Лиманський напрямок — активних бойових дій за останню добу не було, війська РФ обстрілювали об'єкти інфраструктури в районах Лимана, Озерного та Діброви;

Сєвєродонецький напрямок — противник сконцентрував сили в напрямку Сєвєродонецька і проводив штурм у районі Тошківки;

Бахмутський напрямок — війська РФ вів вогонь з артилерії в районі Олександропілля, після атаки ЗСУ зазнав втрат і відступив. Противник безрезультатно наступав у районах Липового та Трипілля;

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський напрями — інтенсивність бойових дій знизилася, противник намагається закріпитися на своїх позиціях та обстрілює українські війська. В районах Авдіївки, Новоселівки Другої, Новомихайлівки та Микільської сили РФ завдавали авіаудари.

Інші регіони

Запорізький напрямок — інтенсивність бойових дій знизилася;

Волинський та Поліський напрями — Збройні сили Білорусі у прикордонних районах Гомельської області посилено ведуть розвідку та розгортають додаткові підрозділи в регіоні, загроза ракетно-авіаційних ударів з території країни по Україні зберігається;

Сіверський напрямок — ситуація суттєво не змінилася;

Слобожанський напрямок — війська РФ ведуть бойові дії для утримання зайнятих ними територій Харківської області силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та Балтійського флоту. В населених пунктах Великий Бурлук Капитолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп'янськ противник встановлює блокпости та фортифікаційні споруди, одночасно посилюючи поліцейсько-адміністративний режим;

Південнобузький напрямок — активних бойових дій війська РФ не проводили, супротивник сфокусувався на утриманні зайнятих територій, веденні розвідки та інженерному обладнанні позицій. Проводив обстріли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії;

Бессарабський напрямок — на території Придністровського регіону Молдова значних переміщень особового складу та техніки не помічено.

Втрати військ РФ

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямах ЗСУ відбили 11 атак супротивника, знищили 6 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 6 одиниць автомобільної техніки, збили один безпілотник типу "Орлан-10" і літак Су-25, а також 4 крилаті ракети.

Через втрати під час повномасштабної війни війська РФ змушені знімати танки Т-62 (взяті на озброєння Радянською армією 1962 року — ред.) зі зберігання для посилання в Україну резервних тактичних груп. Також для компенсації втрат противник використовує відремонтовану після ураження техніку.

Усього з 24 лютого станом на ранок 23 травня російські війська орієнтовно втратили:

особового складу — 29200 (+150 за добу);

танків — 1293 (+8);

бойових броньованих машин — 3166 (+25);

артилерійських систем — 604 (+5);

РСЗВ — 201;

засобів ППО — 93;

літаків — 204;

вертольотів — 170;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 476 (+6);

крилатих ракет — 110 (+3);

кораблів/катерів — 13;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2206 (+12);

спеціальної техніки — 43.

Нагадаємо, за минулий тиждень станом на 22 травня українські військові знищили понад 200 одиниць техніки Збройних Сил РФ.

Також ми писали про те, що ЗСУ вкотре знищили російську понтонну переправу через річку Сіверський Донець.