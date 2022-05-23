Беларусь стянула войска на границе с Украиной, РФ готовится наступать на Славянск, — Генштаб
ВСУ отбили 11 атак на Донбассе, однако россияне все еще пытаются прорвать оборону и полностью захватить Луганскую область.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Белорусские войска разворачивают дополнительные силы в приграничных с Украиной районах и также усиленно ведут разведку. В это время на Донбассе Вооруженные Силы Украины отбили 11 атак противника, который продолжает попытки прорвать оборону в регионе. Противник стал чаще использовать авиацию для уничтожения объектов критической инфраструктуры. Такими данными по состоянию на 06:00 поделился Генеральный штаб ВСУ в своем Facebook.
Донбасс
- Славянское направление — РФ готовится к возобновлению наступления силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса, Восточного и Центрального военных округов. Противник попытался наступать в районе Довгенького, однако понес потери и отступил;
- Донецкое направление — вражеские войска пытаются прорвать оборону и выйти на административные границы Луганской области;
- Лиманское направление — активных боевых действий за последние сутки не было, войска РФ обстреливали объекты инфраструктуры в районах Лимана, Озерного и Дибровы;
- Северодонецкое направление — противник сконцентрировал силы в направлении Северодонецка и проводил штурм в районе Тошковки;
- Бахмутское направление — войска РФ вел огонь из артиллерии в районе Александрополья, после атаки ВСУ понес потери и отступил. Противник безуспешно наступал в районах Липового и Триполья;
- Авдеевское, Кураховское, Новопавловское направления — интенсивность боевых действий снизилась, противник пытается закрепиться на своих позициях и обстреливает украинские войска. В районах Авдеевки, Новоселовки Второй, Новомихайловки и Никольского силы РФ наносили авиаудары.
Другие регионы
- Запорожское направление — интенсивность боевых действий снизилась;
- Волынское и Полесское направления — Вооруженные силы Беларуси в приграничных районах Гомельской область усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в регионе, угроза ракетно-авиационных ударов с территории страны по Украине сохраняется;
- Северское направление — ситуация существенно не изменилась;
- Слобожанское направление — войска РФ ведут боевые действия для удержания занятых ими территорий Харьковской области силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и Балтийского флота. В населенных пунктах Великий Бурлук Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск противник устанавливает блокпосты и фортификационные сооружения, одновременно усиливая полицейско-административный режим;
- Южнобужское направление — активных боевых действий войска РФ не проводили, противник сфокусировался на удержании занятых территорий, ведении разведки и инженерном оборудовании позиций. Проводил обстрелы позиций ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии;
- Бессарабское направление — на территории Приднестровского региона Молдова значительных перемещений личного состава и техники не замечено.
Потери войск РФ
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак противника, уничтожили 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники, 6 единиц автомобильной техники, сбили один беспилотник типа "Орлан-10" и самолет Су-25, а также 4 крылатые ракеты.
Из-за потерь в ходе полномасштабной войны войска РФ вынуждены снимать танки Т-62 (были взяты на вооружение Советской армией в 1962 году — ред.) с хранения для отправки в Украину резервных тактических групп. Также для компенсации потерь противник использует отремонтированную после поражения технику.
Всего с 24 февраля по состоянию на утро 23 мая российские войска ориентировочно потеряли:
- личного состава — 29200 (+150 за сутки);
- танков — 1293 (+8);
- боевых бронированных машин — 3166 (+25);
- артиллерийских систем — 604 (+5);
- РСЗО — 201;
- средств ПВО — 93;
- самолетов — 204;
- вертолетов — 170;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 476 (+6);
- крылатых ракет — 110 (+3);
- кораблей/катеров — 13;
- автомобильной техники и автоцистерн — 2206 (+12);
- специальной техники — 43.
Напомним, за минувшую неделю по состоянию на 22 мая украинские военные уничтожили более 200 единиц техники Вооруженных сил РФ.
Также мы писали о том, что ВСУ в очередной раз уничтожили российскую понтонную переправу через реку Северский Донец.