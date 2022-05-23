Беларусь стянула войска на границе с Украиной, РФ готовится наступать на Славянск, — Генштаб

ВСУ отбили 11 атак на Донбассе, однако россияне все еще пытаются прорвать оборону и полностью захватить Луганскую область.

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Белорусские войска разворачивают дополнительные силы в приграничных с Украиной районах и также усиленно ведут разведку. В это время на Донбассе Вооруженные Силы Украины отбили 11 атак противника, который продолжает попытки прорвать оборону в регионе. Противник стал чаще использовать авиацию для уничтожения объектов критической инфраструктуры. Такими данными по состоянию на 06:00 поделился Генеральный штаб ВСУ в своем Facebook.

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Донбасс

Славянское направление — РФ готовится к возобновлению наступления силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса, Восточного и Центрального военных округов. Противник попытался наступать в районе Довгенького, однако понес потери и отступил;

Донецкое направление — вражеские войска пытаются прорвать оборону и выйти на административные границы Луганской области;

Лиманское направление — активных боевых действий за последние сутки не было, войска РФ обстреливали объекты инфраструктуры в районах Лимана, Озерного и Дибровы;

Северодонецкое направление — противник сконцентрировал силы в направлении Северодонецка и проводил штурм в районе Тошковки;

Бахмутское направление — войска РФ вел огонь из артиллерии в районе Александрополья, после атаки ВСУ понес потери и отступил. Противник безуспешно наступал в районах Липового и Триполья;

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское направления — интенсивность боевых действий снизилась, противник пытается закрепиться на своих позициях и обстреливает украинские войска. В районах Авдеевки, Новоселовки Второй, Новомихайловки и Никольского силы РФ наносили авиаудары.

Другие регионы

Запорожское направление — интенсивность боевых действий снизилась;

Волынское и Полесское направления — Вооруженные силы Беларуси в приграничных районах Гомельской область усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в регионе, угроза ракетно-авиационных ударов с территории страны по Украине сохраняется;

Северское направление — ситуация существенно не изменилась;

Слобожанское направление — войска РФ ведут боевые действия для удержания занятых ими территорий Харьковской области силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и Балтийского флота. В населенных пунктах Великий Бурлук Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск противник устанавливает блокпосты и фортификационные сооружения, одновременно усиливая полицейско-административный режим;

Южнобужское направление — активных боевых действий войска РФ не проводили, противник сфокусировался на удержании занятых территорий, ведении разведки и инженерном оборудовании позиций. Проводил обстрелы позиций ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии;

Бессарабское направление — на территории Приднестровского региона Молдова значительных перемещений личного состава и техники не замечено.

Потери войск РФ

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак противника, уничтожили 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники, 6 единиц автомобильной техники, сбили один беспилотник типа "Орлан-10" и самолет Су-25, а также 4 крылатые ракеты.

Из-за потерь в ходе полномасштабной войны войска РФ вынуждены снимать танки Т-62 (были взяты на вооружение Советской армией в 1962 году — ред.) с хранения для отправки в Украину резервных тактических групп. Также для компенсации потерь противник использует отремонтированную после поражения технику.

Всего с 24 февраля по состоянию на утро 23 мая российские войска ориентировочно потеряли:

личного состава — 29200 (+150 за сутки);

танков — 1293 (+8);

боевых бронированных машин — 3166 (+25);

артиллерийских систем — 604 (+5);

РСЗО — 201;

средств ПВО — 93;

самолетов — 204;

вертолетов — 170;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 476 (+6);

крылатых ракет — 110 (+3);

кораблей/катеров — 13;

автомобильной техники и автоцистерн — 2206 (+12);

специальной техники — ​​43.

Напомним, за минувшую неделю по состоянию на 22 мая украинские военные уничтожили более 200 единиц техники Вооруженных сил РФ.

Также мы писали о том, что ВСУ в очередной раз уничтожили российскую понтонную переправу через реку Северский Донец.