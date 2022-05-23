Пять сценариев войны. Экс-замначальника Генштаба проанализировал выводы западных экспертов

Генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что исход и сроки войны зависят прежде всего от поставок вооружений от западных союзников Украины. Прямо сейчас главная задача ВСУ – устоять в обороне.

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Американская газета The Wall Street Journal, опросив западных экспертов, представила пять сценариев развития ситуации в Украине: от освобождения ОРДЛО и Крыма до применение Россией ядерного оружия. Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю" проанализировал каждый из озвученных сценариев.

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Первый сценарий – крах России

Игорь Романенко считает это возможным, однако он уверен, что чем больших военных успехов будет добиваться Украина, тем сильнее на нее будут давить такие страны, как Франция, Германия и Италия, которые считают, что России необходимо дать возможность сохранить лицо. Поэтому Украину будут подталкивать к тому, чтобы она остановилась на рубежах 23 февраля. Однако генерал подчеркнул, что на совещании 46 министров обороны, которое прошло на базе "Рамштайн", приняли решение поддерживать Украину до того момента, пока Россия не сможет осуществлять агрессию.

В первую очередь, этого хотят американцы, уверен Романенко. По его словам, европейцы тоже заинтересованы в ослабление России, но часть элит некоторых стран подкупил Владимир Путин, теперь он их использует для своего спасения.

Второй сценарий – крах Украины

По мнению Романенко, это возможно, если партнеры будут несвоевременно предоставлять вооружение. Тогда у России появится шанс захватить большие территории, и склонить Украину к какому-то компромиссу. Сейчас украинцы выигрывают у россиян тактически, но пока отстают от противника в военном потенциале. Как только поставки западного оружия изменят это соотношение, крах Украины станет маловероятным.

Третий сценарий — превращение войны в затяжную

Игорь Романенко считает, что это возможно лишь при одном условии: эффективность западной помощи будет недостаточной. Тогда начнется война на истощение, которая может продолжиться и в 2023 году, а противоборствующие стороны закрепятся на рубежах, занятых летом.

Четвертый сценарий – наступление ВСУ

Возможностей для такого сценария генерал-лейтенант пока не видит, так как есть задержки с поступлением оружия от западных союзников. Кроме того, потребуется время, чтобы ВСУ смогли освоить современное оружие. По его словам, армия сейчас нуждается в ракетном вооружении, ударных дронах, средствах ПВО, самолетах.

Поэтому, по мнению Романенко, сейчас главная задача – устоять в обороне, выжидая момента, когда противник выдохнется, но не еще успеет построить основательные оборонительные сооружения. Именно тогда и нужно по нему ударить.

Пятый сценарий — эскалация, в том числе с применением ядерного и химоружия

Генерал Романенко не исключает, что Владимир Путин готов пойти на это, но боится проигрыша, который для него будет означать, как минимум, конец политической жизни, но возможно, что окружение диктатора захочет устранить его физически.

Напомним, 21 мая советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина входит в финальную фазу войны, которая будет самой кровавой и унесет много жизней. По его словам, вопрос только в том, сколько она продлится.