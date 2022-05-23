П'ять сценаріїв війни. Ексзаступник начальника Генштабу проаналізував висновки західних експертів

Генерал-лейтенант Ігор Романенко впевнений, що результати та терміни війни залежать насамперед від постачання озброєння від західних союзників Україні. Наразі головне завдання ЗСУ — встояти в обороні.

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Американська газета The Wall Street Journal, опитавши західних експертів, представила п'ять сценаріїв розвитку ситуації в Україні: від визволення ОРДЛО та Криму до застосування Росією ядерної зброї. Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю "Обозревателю" проаналізував кожен із озвучених сценаріїв.

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Перший сценарій — крах Росії

Ігор Романенко вважає це можливим, однак він упевнений, що чим більших військових успіхів досягатиме Україна, тим сильніше на неї тиснутимуть такі країни, як Франція, Німеччина та Італія, які вважають, що Росії необхідно дати можливість зберегти обличчя. Тому Україну підштовхуватимуть до того, щоб вона зупинилася на рубежах 23 лютого. Проте генерал наголосив, що на нараді 46 міністрів оборони, яка відбулася на базі "Рамштайн", ухвалили рішення підтримувати Україну доти, доки Росія не зможе здійснювати агресію.

Насамперед цього хочуть американці, упевнений Романенко. За його словами, європейці теж зацікавлені в ослабленні Росії, але частину еліт деяких країн підкупив Володимир Путін, тепер він використовує їх для свого порятунку.

Другий сценарій — крах України

На думку Романенка, це можливо, якщо партнери несвоєчасно надаватимуть озброєння. Тоді Росія матиме шанс захопити великі території та схилити Україну до якогось компромісу. Наразі українці виграють у росіян тактично, але поки що відстають від супротивника у військовому потенціалі. Щойно постачання західної зброї змінять це співвідношення, крах України стане малоймовірним.

Третій сценарій — перетворення війни на затяжну

Ігор Романенко вважає, що це можливо лише за однієї умови: ефективність західної допомоги буде недостатньою. Тоді почнеться війна на виснаження, яка може продовжитися і у 2023 році, а сторони, що протистоять, закріпляться на рубежах, зайнятих улітку.

Четвертий сценарій — наступ ЗСУ

Можливостей для такого сценарію генерал-лейтенант поки що не бачить, бо є затримки із надходженням зброї від західних союзників. Крім того, потрібен час, щоб ЗСУ змогли освоїти сучасну зброю. За його словами, армія зараз потребує ракетного озброєння, ударних дронів, засобів ППО, літаків.

Тому, на думку Романенка, зараз головне завдання — встояти в обороні, вичікуючи моменту, коли супротивник видихнеться, але ще не встигне побудувати ґрунтовні оборонні споруди. Саме тоді й треба вдарити по ньому.

П'ятий сценарій — ескалація, у тому числі із застосуванням ядерної та хімзброї

Генерал Романенко не виключає, що Володимир Путін готовий піти на це, але боїться програшу, який для нього означатиме, як мінімум, кінець політичного життя, але можливо, що оточення диктатора захоче усунути його фізично.

Нагадаємо, 21 травня радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна входить у фінальну фазу війни, яка буде найкривавішою та забере багато життів. За його словами, питання лише в тому, скільки вона триватиме.