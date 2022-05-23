Могло повредить: Госпогранслужба разъяснила путаницу с автором фразы про "русский корабль"

Ранее авторство легендарной фразы приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову, однако, на самом деле ее произнес другой человек.

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В Государственной пограничной службе Украины рассказали о том, кто на самом деле произнес фразу про русский военный корабль, ставшей одной из символов украинского сопротивления российской военной агрессии, сообщает "Украинская правда".

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Как заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, имя человека, который в нецензурной форме послал экипаж крейсера "Москва" ранее не озвучивали, чтобы не навредить военнослужащему: он находился в плену у российских оккупантов.

"Имя пограничника, который произнес эти слова, не называли сознательно, потому что раскрытие его личности могло повредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он находится в безопасности. В силу определенных обстоятельств мы еще на время оставим его в тайне", — сказал Андрей Демченко.

Спикер ГПСУ также отметил, что публичность морского пехотинца Романа Грибова, которому ранее приписывали авторство этой фразы, в некотором смысле была операцией по информационному прикрытию. Благодаря этому, удалось гарантировать безопасность защитников острова, попавших в плен. Кроме военно-морских сил, сюда входят и пограничники, и воины сухопутных и воздушных сил ВСУ.

Также сообщается, что запись разговора сделали пограничники, находившиеся в 50 километрах от защитников острова в Одесской области. Они слушали и записывали разговоры, звучавшие в радиоэфире, чтобы фиксировать агрессию русских кораблей в море.

Ранее Фокус рассказывал, что спикер Одесской ОВА Сергей Братчук анонсировал несколько интересных вещей на острове Змеиный. Во время общения с журналистами Братчук уточнил, что "интересные вещи" будут в ближайшее время и добавил, что контроль над островом носит стратегический характер.

Также мы сообщали, что Россия перебросила на остров Змеиный комплексы противовоздушной обороны. На захваченный остров оккупанты перебросили несколько "Панцирей" и как минимум один ЗРК "Тор". В радиусе 20 км теперь есть плотный щит от воздушных атак.