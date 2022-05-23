Могло нашкодити: Держприкордонслужба роз'яснила плутанину з автором фрази про "російський корабель"
Раніше авторство легендарної фрази приписували морському піхотинцю Роману Грибову, проте насправді її вимовив інший чоловік.
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У Державній прикордонній службі України розповіли про те, хто насправді вимовив фразу про російський військовий корабель, що стала одним із символів українського опору російській військовій агресії, повідомляє "Українська правда".
Як заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко, ім'я людини, яка в нецензурній формі послала екіпаж крейсера "Москва", раніше не озвучували, щоб не нашкодити військовослужбовцеві: він перебував у полоні в російських окупантів.
"Ім'я прикордонника, який вимовив ці слова, не називали свідомо, тому що розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він перебуває в безпеці. Через певні обставини ми ще на якийсь час залишимо його в таємниці", — сказав Андрій Демченко.
Спікер ДПСУ також зазначив, що публічність морського піхотинця Романа Грибова, якому раніше приписували авторство цієї фрази, у певному сенсі була операцією з інформаційного прикриття. Завдяки цьому вдалося гарантувати безпеку захисників острова, які потрапили в полон. Окрім військово-морських сил, сюди входять і прикордонники, і воїни сухопутних і повітряних сил ЗСУ.
Також повідомляється, що запис розмови зробили прикордонники, які перебували за 50 кілометрів від захисників острова в Одеській області. Вони слухали та записували розмови, що звучали в радіоефірі, щоб фіксувати агресію російських кораблів у морі.
Раніше Фокус розповідав, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук анонсував кілька цікавих речей на острові Зміїний. Під час спілкування з журналістами Братчук уточнив, що "цікаві речі" будуть найближчим часом, і додав, що контроль над островом має стратегічний характер.
Також ми повідомляли, що Росія перекинула на острів Зміїний комплекси протиповітряної оборони. На захоплений острів окупанти перекинули кілька "Панцирів" і як мінімум один ЗРК "Тор". У радіусі 20 км тепер є щільний щит від повітряних атак.