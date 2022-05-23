Могло нашкодити: Держприкордонслужба роз'яснила плутанину з автором фрази про "російський корабель"

Раніше авторство легендарної фрази приписували морському піхотинцю Роману Грибову, проте насправді її вимовив інший чоловік.

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У Державній прикордонній службі України розповіли про те, хто насправді вимовив фразу про російський військовий корабель, що стала одним із символів українського опору російській військовій агресії, повідомляє "Українська правда".

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Як заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко, ім'я людини, яка в нецензурній формі послала екіпаж крейсера "Москва", раніше не озвучували, щоб не нашкодити військовослужбовцеві: він перебував у полоні в російських окупантів.

"Ім'я прикордонника, який вимовив ці слова, не називали свідомо, тому що розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він перебуває в безпеці. Через певні обставини ми ще на якийсь час залишимо його в таємниці", — сказав Андрій Демченко.

Спікер ДПСУ також зазначив, що публічність морського піхотинця Романа Грибова, якому раніше приписували авторство цієї фрази, у певному сенсі була операцією з інформаційного прикриття. Завдяки цьому вдалося гарантувати безпеку захисників острова, які потрапили в полон. Окрім військово-морських сил, сюди входять і прикордонники, і воїни сухопутних і повітряних сил ЗСУ.

Також повідомляється, що запис розмови зробили прикордонники, які перебували за 50 кілометрів від захисників острова в Одеській області. Вони слухали та записували розмови, що звучали в радіоефірі, щоб фіксувати агресію російських кораблів у морі.

Раніше Фокус розповідав, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук анонсував кілька цікавих речей на острові Зміїний. Під час спілкування з журналістами Братчук уточнив, що "цікаві речі" будуть найближчим часом, і додав, що контроль над островом має стратегічний характер.

Також ми повідомляли, що Росія перекинула на острів Зміїний комплекси протиповітряної оборони. На захоплений острів окупанти перекинули кілька "Панцирів" і як мінімум один ЗРК "Тор". У радіусі 20 км тепер є щільний щит від повітряних атак.