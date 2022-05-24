Часть кораблей РФ находится в аварийном состоянии: моряки отказываются воевать, — ГУР

Моряки, участвующие в войне против Украины, решили тайно написать Путину и Шойгу письмо о хищениях в российском флоте.

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Российские моряки отказываются выполнять задания в рамках полномасштабной войны против Украины из-за того, что их корабли находятся в аварийном состоянии. Об этом во вторник, 24 мая, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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По словам представителей ведомства, из-за санкций, введенных в отношении РФ, полноценный ремонт и обслуживание навигации, а также дизельного оборудования на российских судах не проводятся. Для того, чтобы обеспечить плавучесть кораблей, вместо оригинальных комплектующих используются агрегаты "от бытовой техники китайского производства, приобретенные по завышенной в несколько раз цене", сообщили в разведке.

"Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе", — говорится в сообщении.

В свою очередь командиры Каспийской флотилии опасаются проверок и обвинения в хищении средств, выделенных на закупку запчастей. Поэтому они дали распоряжение скрывать информацию о небоеспособности кораблей. Виновных в утечке этих данных угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам тюрьмы.

Тем временем моряки 106-й бригады надводных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа РФ, которые участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания по причине аварийного состояния судов. Более того, они решили тайно написать коллективные письма о хищениях на флоте президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу.

Украинская разведка обнародовала список военнослужащих этой бригады и заверила, что все российские военные преступники понесут ответственность за свои действия.

Напомним, из Севастополя в сторону юга Украины направляется новый флагман РФ, фрегат "Адмирал Макаров", из-за чего риск ракетных ударов по территории страны вырос.

Также мы писали, что командование российских войск предлагает родителям срочников, которые погибли на прошлом флагмане Черноморского флота РФ, крейсере "Москва", подписать заявления о смерти их сыновей "в результате катастрофы".