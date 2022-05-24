В руках у украинского бойца замечена футуристическая бельгийская винтовка F2000

Штурмовая винтовка обладает рядом особенностей в конструкции, однако неизвестно, какая страна передала их Украине.

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В сети опубликовали фотографию украинского военного с довольно редким бельгийским автоматом F2000. Об этом сообщает The Drive.

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Информации о том, кто поставляет Украине бельгийские винтовки, на данный момент нет. В Твиттере опубликовали две фотографии бойцов с F2000.

Бельгийская компания FN Herstal производит футуристические F2000 с 2001 года. Ее особенность состоит в том, что магазин находится за спусковым крючком. Это не только уменьшает длину винтовки, но и делает ее идеальным выбором как для левшей, так и для правшей.

Также к винтовке можно присоединить 40-мм гранатомет или компьютеризированную систему управления огнем для повышения летальности. Однако на опубликованных снимках их не было.

Среди вероятных стран, которые могли бы поставить FN2000 авторы выделяют саму Бельгию. На фото находится базовая версия винтовки. А для других стран FN Herstal видоизменяли оружие. Также вероятно, что оружие передала Польша или Испания, которые также закупали штурмовые винтовки. Были еще покупатели и на Ближнем Востоке и Азии, но они не поставляют оружие Украине.

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Известно, что Бельгия передала украинскому правительству 5000 штурмовых винтовок типа FNC, 200 противотанковых орудий и 3800 тонн топлива, официального упоминания о поставках SCAR-L не было, тем более о поставке F2000. Однако обе винтовки SCAR-L и F2000 были сфотографированы на территории Украины и опубликованы в социальных сетях.

В итоге авторы подчеркивают, что на самом деле неважно, кто и как закупил оружие для бойцов ВСУ. Главное обеспечить бойцов стрелковым оружием.

Напомним, Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью стрельбы до 300 км.

Ранее сообщалось, что Италия поставит в Украину 155-мм гаубицы FH70. Они довольно старые, но все же достаточно эффективные.