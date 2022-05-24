У руках в українського бійця помічено футуристичну бельгійську гвинтівку F2000

Штурмова гвинтівка має низку особливостей у конструкції, проте невідомо, яка країна передала їх Україні.

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У мережі опублікували фото українського військового з досить рідкісним бельгійським автоматом F2000. Про це повідомляє The Drive.

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Інформації про те, хто постачає Україні бельгійські гвинтівки, наразі немає. У твітері опублікували два фото бійців із F2000.

Бельгійська компанія FN Herstal виробляє футуристичні F2000 з 2001 року. Її особливість полягає в тому, що магазин знаходиться за спусковим гачком. Це не тільки зменшує довжину гвинтівки, але й робить її ідеальним вибором як для шульг, так і для правшів.

Також до гвинтівки можна приєднати 40 мм гранатомет або комп'ютеризовану систему управління вогнем для підвищення летальності. Проте на опублікованих знімках їх не було.

Серед ймовірних країн, які могли б поставити FN2000, автори виділяють саму Бельгію. На фото знаходиться базова версія гвинтівки. А для інших країн FN Herstal видозмінювали зброю. Також ймовірно, що зброю передала Польща чи Іспанія, які також купували штурмові гвинтівки. Були ще покупці й на Близькому Сході та Азії, але вони не постачають зброю Україні.

[ + – ] FN 2000 для Словенії

Відомо, що Бельгія передала українському уряду 5 000 штурмових гвинтівок типу FNC, 200 протитанкових гармат і 3 800 тонн палива, офіційної згадки про постачання SCAR-L не було, тим більше про постачання F2000. Проте обидві гвинтівки SCAR-L та F2000 були сфотографовані на території України й опубліковані у соціальних мережах.

Зрештою автори наголошують, що насправді немає значення, хто і як закупив зброю для бійців ЗСУ. Головне забезпечити бійців стрілецькою зброєю.

Нагадаємо, Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon із дальністю стрільби до 300 км.

Раніше повідомлялося, що Італія поставить в Україну 155-мм гаубиці FH70. Вони досить старі, але все ж таки досить ефективні.