ВС РФ не удалось уничтожить крупные партии помощи от Запада, — Арестович (видео)

По словам советника главы ОП, россияне охотятся на западное вооружение и несколько раз попадали на склады, где оно хранилось. Однако ни одна партия не пострадала во время транспортировки.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг утверждения Минобороны России о том, что они уничтожили несколько крупных партий вооружения от Запада. По словам Арестовича, ни одна партия не пострадала от обстрелов российских войск во время транспортировки. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Елене Курбановой.

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По его словам, несколько "приходов" было на склады, где было складирована военная техника.

"Россияне рассказывают много сказок о том, что они якобы уничтожили оружие во время транспортировки. Но это вранье сплошное. Было пару "приходов" на склады, где было складировано это оружие. Но во время транспортировки — нет. Там достаточно совершенная система. При том, что россияне охотятся на это оружие", — сказал он.

Чиновник также ответил на вопрос о том, за сколько времени вооружение от Запада попадает на фронт. По его словам, это зависит от видов техники. Потому что украинские военные нуждаются в обучении, а некоторые уже обучились и готовы использовать. Он также добавил, что задержек в поставках оружия нет.

Что говорит российская сторона

21 мая в Минобороны РФ утверждали, что с помощью высокоточной ракеты "Калибр" под Житомиром уничтожили крупную партию военной помощи из США и Европы. Это вооружение якобы было предназначено для группировки украинских военных на Донбассе.

Напомним, 23 мая Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что онлайн-встреча "Рамштайн" прошла успешно. В целом 20 стран объявили новые пакеты помощи в области безопасности для Украины, включая бронетехнику.

В Генштабе рассказали, что украинские военные попали в пункт дислокации ВС РФ с помощью гаубицы образца НАТО. Украинским бойцам с первого выстрела удалось уничтожить российский внедорожник и несколько оккупантов.