ЗС РФ не вдалося знищити великі партії допомоги від Заходу, — Арестович (відео)

За словами радника голови ОП, росіяни полюють на західне озброєння і кілька разів потрапляли на склади, де воно зберігалося. Проте жодна партія не постраждала під час транспортування.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович спростував твердження Міноборони Росії про те, що вони знищили кілька партій озброєння від Заходу. За словами Арестовича, жодна партія не постраждала від обстрілу російських військ під час транспортування. Про це він заявив в інтерв'ю українській журналістці Олені Курбановій.

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За його словами, кілька "приходів" було на склади, де було складовано військову техніку.

"Росіяни розповідають багато казок про те, що вони нібито знищили зброю під час транспортування. Але ця брехня суцільна. Було кілька "приходів" на склади, де була складована ця зброя. Але під час транспортування — ні. Там досить досконала система. При тому, що росіяни полюють на цю зброю", — сказав він.

Чиновник також відповів на запитання, за скільки часу озброєння від Заходу потрапляє на фронт. За його словами, це залежить від видів техніки. Тому що українські військові потребують навчання, а дехто вже навчився і готовий використати. Він також додав, що затримок у постачанні зброї немає.

Що каже російська сторона

21 травня в Міноборони РФ стверджували, що за допомогою високоточної ракети "Калібр" під Житомиром знищили велику партію військової допомоги зі США та Європи. Це озброєння нібито було призначене для угруповання українських військових на Донеччині.

Нагадаємо, 23 травня Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що онлайн-зустріч "Рамштайн" пройшла успішно. Загалом 20 країн оголосили нові пакети допомоги у галузі безпеки для України, враховуючи бронетехніку.

У Генштабі розповіли, що українські військові поцілили в пункт дислокації ЗС РФ за допомогою гаубиці зразка НАТО. Українським бійцям із першого пострілу вдалося знищити російський позашляховик і кілька окупантів.