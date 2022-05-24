Благодаря семье и пропаганде: СМИ опознали вернувшихся с войны в Украине ОМОНовцев (фото)

Журналисты проекта Informnapalm рассказали, что "содействие" в установке личностей оккупантов оказали жена, дети и даже теща.

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Журналисты волонтерского проекта по информированию аудитории о войне в Украине Informnapalm опознали 4 российских оккупантов, которые вернулись с войны. Ими оказались сотрудники российского ОМОНА "Стерх" Управления Росгвардии. СМИ удалось узнать эту информацию благодаря семье оккупантов и информации в пропагандистских источниках. Об этом авторы проекта написали в Telegram.

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"Экспресс-опознание проведено на основании материалов российских пропагандистских ресурсов, которые в начале мая пиарили новость по поводу возвратившихся с "СВО" (Специальная военная операция, — ред.) сотрудников ОМОН "Стерх" из ХМАО-Югры", — заявили в Informnapalm.

По словам журналистов, установить личности российских правоохранителей, которые воевали в Украине, не помешало то, что на их лицах были маски на фотографиях в пропагандистских ресурсах.

"содействие в этом плане оказали члены их семей — жены, дети и даже теща", — написали они.

Данные российских оккупантов

Андрей Клейменов, родился 11 августа 1994 года и проживает в городе Сургут.

Евгений Шишов, родился 13 августа 1994 и проживает в городе Омск.

Сергей Ващерук, родился 1 февраля 1989 и проживает в Сургуте.

Алексей Селин, родился 7 августа 1975, проживает в Сургуте.

Напомним, 17 мая СМИ показали офицеров ВС РФ, которые руководили резней в Буче. Журналистам удалось узнать личные данные военных, несмотря на то, что некоторые оккупанты уже пытаются скрывать свои настоящие имена.

Ранее, 25 апреля журналисты проанализировали, кто чаще всего гибнет на войне в Украине. По их данным, чаще всего погибают молодые и бедные военные. Авторы собрали данные о 1744 сообщениях о смертях российских солдат. Большие потерь ВСУ нанесли элитным частям РФ — десанту, морпехам и спецназу.