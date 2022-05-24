Завдяки сім'ї та пропаганді: ЗМІ впізнали ОМОНівців, що повернулися з війни в Україні (фото)

Журналісти проєкту Informnapalm розповіли, що "сприяння" в установці особистостей окупантів надали дружина, діти та навіть теща.

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Журналісти волонтерського проєкту з інформування аудиторії про війну в Україні Informnapalm упізнали 4 російських окупантів, які повернулися з війни. Ними виявилися співробітники російського ОМОНу "Стерх" Управління Росгвардії. ЗМІ вдалося дізнатися цю інформацію завдяки сім'ї окупантів та інформації у пропагандистських джерелах. Про це автори проекту написали у Telegram.

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"Експрес-упізнання проведено на підставі матеріалів російських пропагандистських ресурсів, які на початку травня піарили новину про співробітників ОМОН "Стерх" з ХМАО-Югри, що повернулися зі "СВО" (Спеціальна військова операція, — ред.)", — заявили в Informnapalm.

За словами журналістів, встановити особи російських правоохоронців, які воювали в Україні, не завадило те, що на їхніх обличчях були маски на фотографіях у пропагандистських ресурсах.

"Сприяння у цьому плані надали члени їхніх сімей — дружини, діти і навіть теща", — написали вони.

Дані російських окупантів

Андрій Клейменов, народився 11 серпня 1994 року та проживає в місті Сургут.

Євгеній Шишов, народився 13 серпня 1994 року і проживає в місті Омськ.

Сергій Ващерук, народився 1 лютого 1989 року і проживає в Сургуті.

Олексій Селін, народився 7 серпня 1975 року, проживає в Сургуті.

Нагадаємо, 17 травня ЗМІ показали офіцерів ЗС РФ, які керували різаниною в Бучі. Журналістам вдалося дізнатись особисті дані військових, незважаючи на те, що деякі окупанти вже намагаються приховувати свої справжні імена.

Раніше 25 квітня журналісти проаналізували, хто найчастіше гине на війні в Україні. За їхніми даними, найчастіше гинуть молоді та бідні військові. Автори зібрали дані про 1744 повідомлення про смерті російських солдатів. Великих втрат ЗСУ завдали елітним частинам РФ — десанту, морпіхам та спецназу.