"Это так подло": мэр Мариуполя рассказал, как ВС РФ препятствовали эвакуации из города

Как рассказал Вадим Бойченко, переговоры с оккупантами РФ велись на протяжении нескольких дней, начиная с 1 марта. Однако вывезти людей не получилось, поскольку у противника "такой цели не было".

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о том, как началась эвакуация гражданских лиц из города после военного вторжения российских оккупантов. Об этом градоначальник рассказал в интервью изданию "Бабель".

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По его словам, решение об эвакуации принимал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Бойченко отметил, что Мариуполь был окружен российскими оккупантами 1 марта, а эвакуация началась только 5-го числа. Но при вывозе мирного населения местные власти столкнулись с проблемами со стороны ВС РФ.

"Переговорная группа начала работать, четыре дня продолжались переговоры, чтобы открыли коридоры. Согласовали 5 марта, но тогда эвакуация так и не состоялась, потому что у них такой цели не было. Не для того они брали город в кольцо, чтобы выпустить людей. Это мы уже сейчас понимаем. Потом мы верили, что можем договориться", — заявил Вадим Бойченко.

Он также рассказал, что городские власти подготовили автобусы для эвакуации и определили локации, но при попытке вывоза мирного населения, автобусы были обстреляны российскими оккупантами.

"Когда ВСУ открывали город для эвакуации, российские танки врывались в город — это так подло. Когда мариупольцы пытались выехать в одиночку, они их заворачивали назад, открывали огонь по машинам — не на поражение, а чтобы они вернулись. Мы делали объявления, пока работала связь, потом информировать стало тяжело, потом россияне включили свою пропаганду, а дальше включились российская авиация, тяжелая артиллерия и корабли, с которых работали по городу", — рассказал Бойченко.

В конце концов, местным властям удалось достичь договоренности, чтобы мариупольцы могли покидать город на собственном транспорте. В результате, первая эвакуация была проведена 13 марта и жителям города удалось выехать без фильтрационных лагерей.

По оценке мэра Мариуполя, в результате первого массового выезда, город покинуло около 100 тысяч человек, которые переселились на подконтрольную территорию Украины.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что ВС РФ разбомбили синагогу в Мариуполе. Мариупольский городской совет заявил, что российские оккупанты, как и немцы во время Второй мировой войны, разрушают здания еврейской общины. На фотографиях видно, что от синагоги остались руины.

Также эвакуированные жители Мариуполя, которые находились вместе с военными на территории завода "Азовсталь", рассказывали, что российские оккупанты называли их "карандашами". В ходе общения с журналистами женщина по имени Элина рассказала, что украинские военные никого не держали силой и лишь предупреждали, что выходя за территорию завода они рискуют своей жизнью.