"Це так підло": мер Маріуполя розповів, як ЗС РФ перешкоджали евакуації із міста

Як розповів Вадим Бойченко, переговори з окупантами РФ тривали протягом кількох днів, починаючи з 1 березня. Проте вивезти людей не вдалося, оскільки у противника "такої мети не було".

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про те, як розпочалася евакуація цивільних осіб із міста після військового вторгнення російських окупантів. Про це градоначальник розповів у інтерв'ю виданню "Бабель".

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За його словами, рішення про евакуацію ухвалював голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Бойченко зазначив, що Маріуполь був оточений російськими окупантами 1 березня, а евакуація розпочалася лише 5-го числа. Але при вивезенні мирного населення місцева влада зіштовхнулася з проблемами з боку ЗС РФ.

"Переговорна група почала працювати, чотири дні тривали переговори, щоби відкрили коридори. Узгодили 5 березня, але тоді евакуація так і не відбулася, тому що у них такої мети не було. Не для того вони брали місто в кільце, щоб випустити людей. Це ми вже зараз розуміємо. Потім ми вірили, що можемо домовитись", — заявив Вадим Бойченко.

Він також розповів, що міська влада підготувала автобуси для евакуації та визначила локації, але при спробі вивезення мирного населення автобуси були обстріляні російськими окупантами.

"Коли ЗСУ відкривали місто для евакуації, російські танки вривалися в місто — це так підло. Коли маріупольці намагалися виїхати поодинці, вони їх завертали назад, відкривали вогонь по машинах — не на ураження, а щоб вони повернулися. Ми робили оголошення, поки працював зв'язок, потім інформувати стало важко, потім росіяни включили свою пропаганду, а далі включилися російська авіація, важка артилерія та кораблі, з яких працювали по місту", — розповів Бойченко.

Зрештою місцевій владі вдалося досягти домовленості, щоб маріупольці могли залишати місто на власному транспорті. В результаті, першу евакуацію було проведено 13 березня і жителям міста вдалося виїхати без фільтраційних таборів.

За оцінкою мера Маріуполя, внаслідок першого масового виїзду місто залишило близько 100 тисяч людей, які переселилися на підконтрольну територію України.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що ЗС РФ розбомбили синагогу у Маріуполі. Маріупольська міська рада заявила, що російські окупанти, як і німці під час Другої світової війни, руйнують будівлі єврейської громади. На фото видно, що від синагоги залишилися руїни.

Також евакуйовані жителі Маріуполя, які перебували разом із військовими на території заводу "Азовсталь", розповідали, що російські окупанти називали їх "олівцями". Під час спілкування з журналістами жінка на ім'я Еліна розповіла, що українські військові нікого не тримали силою і лише попереджали, що, виходячи за територію заводу, вони ризикують своїм життям.