Переплюнули нацистів: ЗС РФ знищили у Маріуполі синагогу (фото)

Маріупольська міська рада заявила, що російські окупанти, як і німці під час Другої світової війни, руйнують будівлі єврейської громади. На фото видно, що від синагоги залишилися руїни.

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Російські окупанти повністю зруйнували Маріупольську синагогу та приміщення Центру єврейської громади. Про це повідомила у Telegram Маріупольська міська рада.

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"Укотре підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "визволителі" знищують все на своєму шляху і за кількістю воєнних злочинів переплюнули нацистів", — прокоментували руйнування в мерії.

Маріупольські чиновники додали, що ЗС РФ як німці під час Другої світової війни руйнують будівлі єврейської громади. На опублікованих фото можна розглянути масштаби руйнувань. Видно, що від будинків лишилися руїни.

Працівниця адміністрації єврейської громади Маріуполя Людмила Бейтер уточнила, що окупанти зруйнували вже другу синагогу в місті.

"Це було те місце, з якого все починалося ... Ми називали її "старою синагогою", переїхавши в нову будівлю. До останнього була надія, що хоча б вона вціліла", — написала вона у Facebook.

Нагадаємо, що в Харкові від російської ракети постраждала будівля синагоги, де ховалися понад 100 осіб. Через обстріл 10 березня у синагозі вилетіли вікна.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції 1 травня назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами" і додав, що в нацистського лідера Адольфа Гітлера "була єврейська кров".

Ця заява стала резонансною. Глава МЗС Ізраїлю наступного дня сказав, що такому висловленню немає прощення і звинуватив Лаврова в найнижчому рівні расизму.

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Москву після антисемітських висловлювань міністра закордонних справ Росії.

Президенту Росії Володимиру Путіну довелося вибачитись перед прем'єр-міністром Ізраїлю за висловлювання Лаврова.