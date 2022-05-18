Переплюнули нацистов: ВС РФ уничтожили в Мариуполе синагогу (фото)

Мариупольский городской совет заявил, что российские оккупанты, как и немцы во время Второй мировой войны, разрушают здания еврейской общины. На фотографиях видно, что от синагоги остались руины.

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Российские оккупанты полностью разрушили Мариупольскую синагогу и помещение Центра еврейской общины. Об этом сообщил в Telegram Мариупольский городской совет.

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"Очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений переплюнули нацистов", — прокомментировали разрушения в мэрии.

Мариупольские чиновники добавили, что ВС РФ, как немцы во время Второй мировой войны разрушают здания еврейской общины. На опубликованных фотографиях можно разглядеть масштабы разрушений. Видно, что от зданий остались руины.

Работник администрации еврейской общины Мариуполя Людмила Бейтер уточнила, что оккупанты разрушили уже вторую синагогу в городе.

" Это было то место с которого все начиналось… Мы называли ее "старой синагогой", переехав в новое здание. До последнего была надежда, что хотя бы она уцелела", – написала она в Facebook.

Напомним, что в Харькове от российской ракеты пострадало здание синагоги, где прятались более 100 человек. Из-за обстрела 10 марта в синагоге вылетели окна.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 1 мая назвал евреев "самыми ярыми антисемитами" и добавил, что у нацистского лидера Адольфа Гитлера "была еврейская кровь".

Это заявление стало резонансным. Глава МИД Израиля на следующий день сказал, что такому высказыванию нет прощения и обвинил Лаврова в самом низменном уровне расизма.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Москву после антисемитских высказываний министра иностранных дел России.

Президенту России Владимиру Путину пришлось извиниться перед премьер-министром Израиля за высказывания Лаврова.