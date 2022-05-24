"Это было практически невозможно": мэр Мариуполя рассказал, как эвакуировали бойцов с "Азовстали"

В ходе общения с журналистами Вадим Бойченко рассказал, что операцией по эвакуации руководил лично президент Владимир Зеленский, добавив, что решение гаранта было взвешенным.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал подробности эвакуации украинских военных с территории завода "Азовсталь". Об этом градоначальник сообщил в интервью изданию "Бабель".

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Чиновник отметил, что операцией по эвакуации мариупольского гарнизона руководил лично президент Украины Владимир Зеленский вместе с переговорной группой. По словам Бойченко, этот процесс был длительным.

"Это было практически невозможно. Самое главное, что ребята сегодня живы и будут жить. Но больше, к сожалению, комментировать мы не можем. Когда ребята будут на подконтрольной части государства, будем комментировать, как это было", — сказал Вадим Бойченко.

Комментируя гарантии безопасности для защитников Мариуполя, Вадим Бойченко подчеркнул, что перед принятием этого решения в Офисе Президента Украины взвесили все риски.

Ранее боец полка "Азов" Дмитрий "Орест" Казацкий опубликовал серию фотографий с территории завода "Азовсталь". "Ну вот и все. Спасибо за убежище Азовсталь — место моей смерти и моей жизни", — написал Орест. Пока он будет в плену, военный опубликовал все фотографии с меткомбината и попросил, чтобы их отправляли на все журналистские премии и фотоконкурсы.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал о героизме пилотов, которые доставляли еду и воду на "Азовсталь". Президент отметил, что 90% летчиков не возвращались обратно, поскольку российские оккупанты эффективно использовали средства противовоздушной обороны. Украинские летчики рисковали жизнью, неделями доставляя все необходимое на "Азовсталь" и вывозя раненых. При этом они отдавали себе отчет в том, что могут не вернуться обратно.