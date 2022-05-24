"Це було практично неможливо": мер Маріуполя розповів, як евакуювали бійців із "Азовсталі"

Під час спілкування з журналістами Вадим Бойченко розповів, що операцією з евакуації керував особисто президент Володимир Зеленський, додавши, що рішення гаранта було виваженим.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про подробиці евакуації українських військових з території заводу "Азовсталь". Про це градоначальник повідомив у інтерв'ю виданню "Бабель".

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Чиновник зазначив, що операцією з евакуації маріупольського гарнізону керував особисто президент України Володимир Зеленський разом із переговорною групою. За словами Бойченка, цей процес був тривалим.

"Це було практично неможливо. Найголовніше, що хлопці сьогодні живі і житимуть. Але більше, на жаль, коментувати ми не можемо. Коли хлопці будуть на підконтрольній частині держави, коментуватимемо, як це було", — сказав Вадим Бойченко.

Коментуючи гарантії безпеки для захисників Маріуполя, Вадим Бойченко наголосив, що перед ухваленням цього рішення в Офісі Президента України зважили всі ризики.

Раніше боєць полку "Азов" Дмитро "Орест" Козацький опублікував серію фотографій із території заводу "Азовсталь". "Ну ось і все. Спасибі за притулок Азовсталь — місце моєї смерті та мого життя", — написав Орест. Військовий опублікував усі фотографії з меткомбінату та попросив, щоб, поки він буде в полоні, їх відправляли на усі журналістські премії та фотоконкурси.

Також президент України Володимир Зеленський розповів про героїзм пілотів, які доставляли їжу та воду на "Азовсталь". Президент зазначив, що 90% льотчиків не поверталися назад, оскільки російські окупанти ефективно використали засоби протиповітряної оборони. Українські льотчики ризикували життям, тижнями доставляючи все необхідне на "Азовсталь" та вивозячи поранених. При цьому вони усвідомлювали те, що можуть не повернутися назад.