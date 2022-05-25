Украинские пограничники готовятся к наступлению ВС РФ на Черниговскую область, — СМИ
В издании The Washington Post отмечают, что украинские пограничники с опасностью наблюдают, что Россия снова перебрасывает войска и военную технику к области и готовится к повторному вторжению на этом направлении.
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ВС РФ вновь накапливают войска и технику возле границы с севером Украины. Пограничники в Черниговской области с опасностью наблюдают, что Россия снова перебрасывает войска и военную технику к области. После того как украинские военные отбросили россиян к границе, война здесь превратилась в трансграничную, когда российские танки с территории РФ обстреливают украинские села. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
"Граница уже никогда не будет прежней. Если раньше там был только танковый ров, то теперь все это будет заминировано", — сказал командир подразделения Сергей Хоменко.
Спустя почти два месяца освобождения севера Украины от российских войск, переселенцы начали возвращаться после восстановления дорог и коммуникаций. Однако пограничники говорят, что все это происходит слишком рано.
По словам заместителя командующего пограничными войсками области Александра Вадовского, ежедневно в Черниговской области падает от двух до восьми российских снарядов. Его войска регулярно вынуждены вести ответный огонь через границу.
"В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя", — сказал он.
Напомним, 25 мая в издании The New York Times писали, что битва за Донбасс может стать последним наступлением России. Журналисты отмечают, что чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся линии снабжения и тем уязвимее они для украинских контратак.
24 мая Генштаб ВСУ заявлял, что РФ готовит наступление на Запорожье, а самые интенсивные бои идут возле Лисичанска и Северодонецка Луганской области.