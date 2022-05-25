Украинские пограничники готовятся к наступлению ВС РФ на Черниговскую область, — СМИ

В издании The Washington Post отмечают, что украинские пограничники с опасностью наблюдают, что Россия снова перебрасывает войска и военную технику к области и готовится к повторному вторжению на этом направлении.

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ВС РФ вновь накапливают войска и технику возле границы с севером Украины. Пограничники в Черниговской области с опасностью наблюдают, что Россия снова перебрасывает войска и военную технику к области. После того как украинские военные отбросили россиян к границе, война здесь превратилась в трансграничную, когда российские танки с территории РФ обстреливают украинские села. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

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"Граница уже никогда не будет прежней. Если раньше там был только танковый ров, то теперь все это будет заминировано", — сказал командир подразделения Сергей Хоменко.

Спустя почти два месяца освобождения севера Украины от российских войск, переселенцы начали возвращаться после восстановления дорог и коммуникаций. Однако пограничники говорят, что все это происходит слишком рано.

По словам заместителя командующего пограничными войсками области Александра Вадовского, ежедневно в Черниговской области падает от двух до восьми российских снарядов. Его войска регулярно вынуждены вести ответный огонь через границу.

"В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя", — сказал он.

Напомним, 25 мая в издании The New York Times писали, что битва за Донбасс может стать последним наступлением России. Журналисты отмечают, что чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся линии снабжения и тем уязвимее они для украинских контратак.

24 мая Генштаб ВСУ заявлял, что РФ готовит наступление на Запорожье, а самые интенсивные бои идут возле Лисичанска и Северодонецка Луганской области.