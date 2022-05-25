Українські прикордонники готуються до наступу ЗС РФ на Чернігівську область, — ЗМІ

У виданні The Washington Post зазначають, що українські прикордонники з небезпекою спостерігають, що Росія знову перекидає війська та військову техніку до області та готується до повторного вторгнення на цьому напрямі.

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ЗС РФ знову накопичують війська та техніку біля кордону з північчю України. Прикордонники в Чернігівській області з небезпекою спостерігають, що Росія знову перекидає війська та військову техніку до області. Після того, як українські військові відкинули росіян до кордону, війна тут перетворилася на транскордонну, коли російські танки з території РФ обстрілюють українські села. Про це пише американське видання The Washington Post.

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"Кордон вже ніколи не буде колишнім. Якщо раніше там був тільки танковий рів, то тепер усе це замінують", — сказав командир підрозділу Сергій Хоменко.

Майже через два місяці після визволення півночі України від російських військ, переселенці почали повертатися після відновлення доріг і комунікацій. Проте прикордонники кажуть, що все це відбувається зарано.

За словами заступника командувача прикордонних військ області Олександра Вадовського, щодня в Чернігівській області падає від двох до восьми російських снарядів. Його війська регулярно змушені вести вогонь у відповідь через кордон.

"У будь-якому разі ми готуємося до можливого ревторження. Вони атакують наші позиції та міста. В росіян немає поняття про правила ведення бою", — сказав він.

Нагадаємо, 25 травня у виданні The New York Times писали, що битва за Донбас може стати останнім наступом Росії. Журналісти зазначають, що чим далі просуваються росіяни, тим довшими стають лінії постачання і тим уразливішими вони є для українських контратак.

24 травня Генштаб ЗСУ заявляв, що РФ готує наступ на Запоріжжя, а найінтенсивніші бої йдуть біля Лисичанська та Сєвєродонецька Луганської області.