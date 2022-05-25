Українські прикордонники готуються до наступу ЗС РФ на Чернігівську область, — ЗМІ
У виданні The Washington Post зазначають, що українські прикордонники з небезпекою спостерігають, що Росія знову перекидає війська та військову техніку до області та готується до повторного вторгнення на цьому напрямі.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
ЗС РФ знову накопичують війська та техніку біля кордону з північчю України. Прикордонники в Чернігівській області з небезпекою спостерігають, що Росія знову перекидає війська та військову техніку до області. Після того, як українські військові відкинули росіян до кордону, війна тут перетворилася на транскордонну, коли російські танки з території РФ обстрілюють українські села. Про це пише американське видання The Washington Post.
"Кордон вже ніколи не буде колишнім. Якщо раніше там був тільки танковий рів, то тепер усе це замінують", — сказав командир підрозділу Сергій Хоменко.
Майже через два місяці після визволення півночі України від російських військ, переселенці почали повертатися після відновлення доріг і комунікацій. Проте прикордонники кажуть, що все це відбувається зарано.
За словами заступника командувача прикордонних військ області Олександра Вадовського, щодня в Чернігівській області падає від двох до восьми російських снарядів. Його війська регулярно змушені вести вогонь у відповідь через кордон.
"У будь-якому разі ми готуємося до можливого ревторження. Вони атакують наші позиції та міста. В росіян немає поняття про правила ведення бою", — сказав він.
Нагадаємо, 25 травня у виданні The New York Times писали, що битва за Донбас може стати останнім наступом Росії. Журналісти зазначають, що чим далі просуваються росіяни, тим довшими стають лінії постачання і тим уразливішими вони є для українських контратак.
24 травня Генштаб ЗСУ заявляв, що РФ готує наступ на Запоріжжя, а найінтенсивніші бої йдуть біля Лисичанська та Сєвєродонецька Луганської області.