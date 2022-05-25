Не для наступления: в ГПСУ рассказали, зачем РФ стянула войска возле Черниговской области

Украинские пограничники утверждают, что Россия пытается показать свое присутствие вблизи от северных границ, чтобы сковать часть бойцов ВСУ и не дать возможности перебросить их на другие направления.

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Российские войска пока что не собираются наступать на Черниговскую область, а возобновление Россией формирований для наступления не наблюдается. Активность военной техники вблизи украинской границы на севере можно объяснить тем, что в РФ хотят сковать действия подразделений Сил обороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии для "Укринформ".

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По его словам, ВС РФ продолжают совершать провокации на украинско-российской границе и практически каждый день обстреливают украинские территории, в том числе Черниговскую область. Однако огонь производится из территории России.

"Практически ежедневно продолжаются обстрелы территории Украины из стрелкового оружия, минометов, артиллерийские обстрелы, в том числе и объектов гражданской инфраструктуры в приграничные. Огонь ведется с территории России", — сказал Демченко.

Андрей Демченко рассказал, что в России пытаются показывать присутствие своих войск на границе с северными регионами Украины, чтобы сковывать ВСУ и не дать возможности перебросить украинских военных на другие участки линии фронта, где идут ожесточенные бои.

"Для этого страна-агрессор продолжает содержать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил. В отдельных районах противник усиливает инженерное оборудование позиций. В то же время формирование врагом группировки для возобновления наступления в настоящее время не наблюдается", — заявил спикер ГПСУ.

Напомним, 24 мая американское издание The Washington Post писало, что украинские пограничники готовятся к повторному вторжению армии России на территорию Черниговской области. Журналисты сообщали, что Россия вновь накапливает свои войска и технику вблизи северных границ Украины.

В издании The New York Times отмечали, что битва за Донбасс может стать последним большим наступлением России. Чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся линии снабжения и тем уязвимее они для украинских контратак.