Не для наступу: у ДПСУ розповіли, навіщо РФ стягнула війська біля Чернігівської області

Українські прикордонники стверджують, що Росія намагається показати свою присутність поблизу північних кордонів, щоб скувати частину бійців ЗСУ та не дати можливості перекинути їх на інші напрямки.

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Російські війська поки що не мають наміру наступати на Чернігівську область, а відновлення Росією формувань для наступу не спостерігається. Активність військової техніки поблизу українського кордону на півночі можна пояснити тим, що РФ хочуть скувати дії підрозділів Сил оборони України. Про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі для "Укрінформу".

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За його словами, ЗС РФ продовжують здійснювати провокації на українсько-російському кордоні та практично щодня обстрілюють українські території, зокрема Чернігівську область. Проте вогонь ведуть із території Росії.

"Практично щодня продовжуються обстріли території України зі стрілецької зброї, мінометів, артилерійські обстріли, у тому числі й об'єктів цивільної інфраструктури в прикордонні. Вогонь ведуть із території Росії", — сказав Демченко.

Андрій Демченко розповів, що в Росії намагаються показувати присутність своїх військ на кордоні з північними регіонами України, щоб сковувати ЗСУ та не дати можливості перекинути українських військових на інші ділянки лінії фронту, де йдуть запеклі бої.

"Для цього країна-агресор продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил. В окремих районах супротивник посилює інженерне обладнання позицій. Водночас формування ворогом угруповання для відновлення наступу нині не спостерігається", — заявив речник ДПСУ.

Нагадаємо, 24 травня американське видання The Washington Post писало, що українські прикордонники готуються до повторного вторгнення армії Росії на територію Чернігівської області. Журналісти повідомляли, що Росія знову накопичує свої війська та техніку поблизу північних кордонів України.

У виданні The New York Times зазначали, що битва за Донбас може стати останнім великим наступом Росії. Чим далі просуваються росіяни, тим довшими стають лінії постачання і тим уразливішими вони є для українських контратак.