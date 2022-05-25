"Война России против Украины хуже, чем Вторая мировая", - 93-летний Праведник народов мира

Александр Слободянык спасал еврейскую семью во время преследований гитлеровского режима, однако теперь провел месяц в холодном подвале из-за вторжения России в Украину.

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Израильский журналист и историк Шимон Бриман на своей странице в Facebook опубликовал историю 93-летнего Праведника народов мира Александра Слободяныка, который был вынужден покинуть Украину из-за военного вторжения России.

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Историк отметил, что мужчина в течение месяца просидел с семьей в холодном подвале без воды, газа и электричества, в то время, пока по улицам ездили русские танки и стреляли во все стороны. В его мирном селе возле Днепровского лимана разрушены 40% домов. Под обстрелами пожилого мужчину вывезли через линию фронта на юге Херсонской области, из подконтрольной российским оккупантам зоны. Сейчас Слободянык вместе с семьей снимает двухкомнатную квартиру в одном из населенных пунктов Полтавской области.

Также в публикации отмечается, что мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" присвоил Александру Слободяныку звание Праведника народов мира за спасение в годы Второй мировой войны Давида и Доры Гершенгорен. Теперь мужчина переживает вторую войну на своем веку.

"Они (евреи), бедолаги, пережили столько страданий при немцах. А мы сейчас переносим подобную жизнь, как было у евреев. Приходится ехать куда-то, искать где-то квартиру, прятаться от этой стрельбы, которую затеяли русские против украинцев. Мне очень жаль людей, я сильно возмущенный против России. Такое несчастье! Эта война еще хуже, чем та", — рассказал Александр Слободянык.

93-летний пенсионер уже получил помощь от ряда еврейских организаций в Украине, но нуждается в слуховом аппарате, поскольку испытывает проблемы со здоровьем.

Напомним, что главный раввин Москвы покинул Россию на фоне антисемитского заявления Лаврова. Отъезд иудейского лидера произошел на следующий день после того, как глава МИД РФ сказал, что "самые ярые антисемиты, как правило евреи".

Также Фокус рассказывал, что американский миллиардер Джордж Сорос считает, что война России против Украины может перерасти в мировую, если цивилизация не остановит Путина. Во время выступления в Давосе американский миллиардер предупредил, что человеческая цивилизация может не пережить этой войны. Поэтому борьба с пандемиями и угрозами климату должны отойти на второй план.