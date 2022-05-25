"Війна Росії проти України гірша, ніж Друга світова", — 93-річний Праведник народів світу

Олександр Слободяник рятував єврейську сім'ю під час переслідувань гітлерівського режиму, проте тепер провів місяць у холодному підвалі через вторгнення Росії в Україну.

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Ізраїльський журналіст та історик Шимон Бріман на своїй сторінці у Facebook опублікував історію 93-річного Праведника народів світу Олександра Слободяника, який був змушений покинути Україну через воєнне вторгнення Росії.

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Історик зазначив, що чоловік протягом місяця просидів із сім'єю в холодному підвалі без води, газу та електрики, тоді як вулицями їздили російські танки та стріляли на всі боки. У його мирному селі біля Дніпровського лиману зруйновано 40% будинків. Під обстрілами літнього чоловіка вивезли через лінію фронту на півдні Херсонської області з підконтрольної російським окупантам зони. Наразі Слободяник разом із сім'єю винаймає двокімнатну квартиру в одному з населених пунктів Полтавської області.

Також у публікації наголошується, що меморіальний комплекс "Яд ва-Шем" надав Олександру Слободянику звання Праведника народів світу за порятунок у роки Другої світової війни Давида та Дори Гершенгорен. Тепер чоловік переживає другу війну за своє життя.

"Вони (євреї), бідолахи, пережили стільки страждань за німців. А ми зараз переносимо подібне життя, як було у євреїв. Доводиться їхати кудись, шукати десь квартиру, ховатися від цієї стрілянини, яку затіяли росіяни проти українців. Мені дуже шкода людей, я сильно обурений проти Росії. Таке нещастя! Ця війна ще гірша, ніж та", — розповів Олександр Слободяник.

93-річний пенсіонер уже отримав допомогу від низки єврейських організацій в Україні, але потребує слухового апарату, оскільки має проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, що головний рабин Москви покинув Росію на тлі антисемітської заяви Лаврова. Від'їзд іудейського лідера стався наступного дня після того, як глава МЗС РФ сказав, що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Також Фокус розповідав, що американський мільярдер Джордж Сорос вважає, що війна Росії проти України може перерости у світову, якщо цивілізація не зупинить Путіна. Під час виступу в Давосі американський мільярдер попередив, що людська цивілізація може не пережити цю війну. Тому боротьба з пандеміями та загрозами клімату мають відійти на другий план.