Коллаборант Рогов рассказывает, что Украина хотела сбросить атомную бомбу на Брянск

По версии российского ставленника в Запорожской области, Великобритания помогала киевской власти создавать радиологическое оружие, "способное заразить радиацией огромные территории".

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Назначенный российской властью "член совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов рассказывает, что руководство Украины якобы собиралось сбросить атомные бомбы на Брянск и еще несколько городов России. Об этом пишет российское региональное издание "Брянские новости".

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По словам коллаборанта Рогова, на Запорожской АЭС накоплено 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, а это означает, что Украина "стояла на пороге создания собственной ядерной бомбы". "Из такого объема радиоактивного материала можно было сделать сотни "грязных" бомб [радиологическое оружие]", — рассказывает пропагандистское СМИ.

По версии российского ставленника, такие "грязные" бомбы, которые Киев якобы планировал создавать при поддержке Великобритании, "могли бы заразить радиацией огромные территории". По его словам, Украина планировала ударить по Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и временно оккупированному Симферополю.

Именно поэтому, уверяет Рогов, главными направлениями продвижения российских войск стали Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также харьковский "Физтех", где якобы как раз разрабатывались и производились компоненты бомб.

В прошлом Владимир Рогов был соратником Олега Царева и одним из организаторов "антимайдана" в Запорожье.

В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными оказался в РФ. Регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для "ДНР" и "ЛНР".

Стал широко известен благодаря рассказам о том, как украинских детей учат кормить желто-голубых синичек и убивать снегирей как символ России, что стало поводом для многочисленных мемов.

В марте 2022 года Рогов стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области", а также "мэром Мелитополя". 29 марта Запорожская полиция открыла уголовное производство по факту его коллаборационистской деятельности.

Напомним, псевдо-губернатор Запорожской области Евгений Балицкий стал подозреваемым по уголовному делу о коллаборационизме за добровольный переход на сторону врага. Экс-нардеп от Партии регионов обязал местных предпринимателей устанавливать цены в рублях, он также курирует выдачу населению "гумпомощи" от РФ. Ему угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, что оккупационные власти Запорожской области объявили о планах войти в состав России.