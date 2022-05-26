Колаборант Рогов розповідає, що Україна хотіла скинути атомну бомбу на Брянськ

За версією російського ставленика в Запорізькій області, Великобританія допомагала київській владі створювати радіологічну зброю, "здатну заразити радіацією величезні території".

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Призначений російською владою "член ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов розповідає, що керівництво України нібито збиралося скинути атомні бомби на Брянськ і ще кілька міст Росії. Про це пише російське регіональне видання "Брянські новини".

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За словами колаборанта Рогова, на Запорізькій АЕС накопичено 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, а це означає, що Україна "стояла на порозі створення власної ядерної бомби". "З такого обсягу радіоактивного матеріалу можна було зробити сотні "брудних" бомб [радіологічна зброя]", — розповідає пропагандистське ЗМІ.

За версією російського ставленика, такі "брудні" бомби, які нібито Київ планував створювати за підтримки Великобританії, "могли б заразити радіацією величезні території". За його словами, Україна планувала вдарити по Бєлгороду, Брянську, Ростову-на-Дону та тимчасово окупованому Сімферополю.

Саме тому, запевняє Рогов, головними напрямками просування російських військ стали Чорнобильська та Запорізька АЕС, а також харківський "Фізтех", де нібито саме розроблялися і вироблялися компоненти бомб.

У минулому Володимир Рогов був соратником Олега Царьова та одним з організаторів "антимайдану" у Запоріжжі.

У вересні 2014-го у процесі обміну полоненими опинився в РФ. Регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для "ДНР" та "ЛНР".

Став широко відомий завдяки розповідям про те, як українських дітей учать годувати жовто-блакитних синичок і вбивати снігурів як символ Росії, що стало приводом для численних мемів.

У березні 2022 року Рогов почав називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області", а також "мером Мелітополя". 29 березня Запорізька поліція відкрила кримінальне провадження за фактом його колабораціоністської діяльності.

Нагадаємо, псевдогубернатор Запорізької області Євген Балицький став підозрюваним у кримінальній справі про колабораціонізм за добровільний перехід на бік ворога. Екснардеп від Партії регіонів зобов'язав місцевих підприємців встановлювати ціни в рублях, він також займається видаванням населенню "гумдопомоги" від РФ. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Раніше Фокус повідомляв, що окупаційна влада Запорізької області оголосила про плани увійти до складу Росії.