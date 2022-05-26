Впервые в мире: украинские военные медики провели уникальную операцию (видео)

Известно, что военные хирурги провели две подобные операции, находясь в военно-мобильных госпиталях на передовой. Благодаря оперативному вмешательству удалось спасти жизни бойцов.

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Украинские военные хирурги провели операцию, которая не имеет аналогов в мире. На прошлой недели врачам удалось сделать современную лапароскопическую операцию — они удалили разрушенную почку, пораженную огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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По информации ведомства, современная операция состоялась в одном из прифронтовых городов Украины в военно-мобильном госпитале. В нем уже сделали 2 таких хирургических вмешательства и спасли жизни украинским защитникам.

В ВСУ рассказали, что такая операция не имеет аналогов в мире и впервые была сделана в Украине.

"Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелых раненых", — сказано в сообщении.

[ + – ] Начало об уникальной операции с 11:10

Напомним, 26 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что из больниц оккупированного Мариуполя вывозят новое медицинское оборудование. По его словам, оно было новое и закуплено в прошлом году. Кроме того, оборудование привезли в больницы Донецка, а все это было обернуто в подарочную обертку "Единой России".

Ранее, 3 мая стало известно, что больницы Израиля примут на лечение раненых украинских военных. Кроме того, по итогам встречи украинского посла с главой израильского Минздрава Горовицева, Украина передаст Израилю список необходимых медикаментов.