Вперше у світі: українські військові медики провели унікальну операцію (відео)

Відомо, що військові хірурги провели дві такі операції, перебуваючи у військово-мобільних шпиталях на передовій. Завдяки оперативному втручанню вдалося врятувати життя бійців.

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Українські військові хірурги провели операцію, яка не має аналогів у світі. Минулого тижня лікарям вдалося зробити сучасну лапароскопічну операцію — вони видалили зруйновану нирку, уражену вогнепальним пораненням. Про це повідомили в Командуванні десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

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За інформацією відомства, сучасна операція відбулася в одному із прифронтових міст України у військово-мобільному шпиталі. В ньому вже зробили 2 такі хірургічні втручання та врятували життя українським захисникам.

У ЗСУ розповіли, що така операція не має аналогів у світі та вперше зроблена в Україні.

"Такі операції з бойовою травмою нирки не мають аналогів у світі. Військові хірурги України тримають стрій і впроваджують сучасні малоінвазивні операції з порятунку тяжких поранених", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Початок про унікальну операцію з 11:10

Нагадаємо, 26 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що з лікарень окупованого Маріуполя вивозять нове медичне обладнання. За його словами, воно було нове та закуплене минулого року. Крім того, обладнання привезли до лікарень Донецька, а все це обгорнуте в подарункову обгортку "Єдиної Росії".

Раніше, 3 травня, стало відомо, що лікарні Ізраїлю приймуть на лікування поранених українських військових. Крім того, за підсумками зустрічі українського посла з головою ізраїльського МОЗ Горовіцева Україна передасть Ізраїлю список необхідних медикаментів.