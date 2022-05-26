"Их семьям угрожают": в Чечне мужчин похищают для отправки на войну в Украину, — СМИ

Как удалось выяснить журналистам, правозащитники фиксируют массовые обращения. Утверждается, что похищенных мужчин держат в секретных тюрьмах, вынуждая подписать бумаги. При этом выплаты за ранение или смерть там указаны в разы меньше тех, что твердят пропагандисты РФ.

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На территории Чеченской республики фиксируются случаи похищения трудоспособного мужского населения, сообщает "Радио Свобода".

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Оппозиционное движение 1ADAT сообщает о том, что чеченских мужчин похищают и держат в секретных тюрьмах. Организация получила несколько сотен обращений от родственников незаконно удерживаемых лиц. Отмечается, что в одной из тюрем содержится около 100 человек, в другой — 30.

Еще одна правозащитная организация, "Вайфонд", сообщает, что в последнее время поступают десятки обращений с просьбой повлиять на стихийные задержания в Чеченской республике, поскольку задержанных отправляют на войну против Украины против их воли.

"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда", — рассказал источник в организации "Вайфонд".

О пребывании кадыровских подразделений в Украине стало известно еще с первых дней военного вторжения России. Сам глава Чеченской республики регулярно публикует видео в социальных сетях, на которых он якобы отправляет очередные отряды "добровольцев" в Украину.

Ранее Фокус рассказывал, что Рамзан Кадыров угрожает напасть на Польшу. Глава Чечни хочет, чтобы Польша забрала из Украины оружие и извинилась за обливание красной краской российского посла. По его мнению, Россия "всегда выигрывала все войны".

Также британская разведка информировала, что брат Кадырова был полевым командиром чеченцев при захвате Мариуполя. Британские специалисты рассказали, что за задействованием чеченцев на войне в Украине следил Рамзан Кадыров. Привлечение "кадыровцев" свидетельствует о проблемах с ресурсами в РФ, что способствует разобщению среди российского командования и мешает операциям России.