"Їхнім сім'ям погрожують": у Чечні чоловіків викрадають для відправки на війну в Україну, — ЗМІ

Як вдалося з’ясувати журналістам, правозахисники фіксують масові звернення. Стверджують, що викрадених чоловіків утримують у секретних в'язницях, змушуючи підписати папери. Водночас виплати за поранення або смерть там вказані в рази менше за ті, що твердять пропагандисти РФ.

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На території Чеченської республіки фіксують випадки викрадення працездатного чоловічого населення, повідомляє "Радіо Свобода".

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Опозиційний рух 1ADAT повідомляє про те, що чеченських чоловіків викрадають та тримають у секретних в'язницях. Організація отримала кілька сотень звернень від родичів осіб, яких незаконно утримують. Зазначають, що в одній із в'язниць утримують близько 100 осіб, в іншій — 30.

Ще одна правозахисна організація, "Вайфонд", повідомляє, що останнім часом надходять десятки звернень із проханням вплинути на стихійні затримання в Чеченській республіці, оскільки затриманих відправляють на війну проти України проти їхньої волі.

"Їм та їхнім сім'ям погрожують, змушуючи підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це проти їхньої волі. Щобільше, в разі поранення чи смерті в документах прописані вкрай маленькі суми, не ті, про які говорить пропаганда", — розповіло джерело в організації "Вайфонд".

Про перебування кадировських підрозділів в Україні стало відомо ще з перших днів воєнного вторгнення Росії. Сам глава Чеченської республіки регулярно публікує відео в соціальних мережах, на яких він нібито відправляє чергові загони "добровольців" в Україну.

Раніше Фокус розповідав, що Рамзан Кадиров погрожує напасти на Польщу. Глава Чечні хоче, щоб Польща забрала з України зброю та вибачилася за обливання червоною фарбою російського посла. На його думку, Росія "завжди вигравала всі війни".

Також британська розвідка поінформувала, що брат Кадирова був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя. Британські фахівці розповіли, що за залученням чеченців на війні в Україні стежив Рамзан Кадиров. Залучення "кадировців" свідчить про проблеми з ресурсами у РФ, що сприяє роз'єднанню серед російського командування та заважає операціям Росії.