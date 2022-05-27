В Мариуполе оккупанты РФ продают продукты из гуманитарной помощи, — Минобороны (видео)
Местное население недовольно действиями оккупантов, которые занялись коррупционными схемами. Продукты питания, привезенные с территории РФ в качестве гуманитарной помощи, оказываются на полках местных магазинов.
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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в ходе брифинга о ситуации с военным вторжением РФ в Украину рассказал об ухудшении положения дел в оккупированном РФ Мариуполе.
По словам представителя Министерства обороны, в городе сохраняет актуальность проблема с продуктами питания. Часть из них завозится с территории Российской Федерации, однако до мирного населения доходит не в полном объеме.
"В Мариуполе из-за разрушенных объектов инфраструктуры есть критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Недовольство со стороны местного населения вызывают коррумпированные действия оккупационных властей. В частности, часть продуктов питания, завозимых т.н. гуманитарным грузом с территории России, оказывается на полках местных продуктовых магазинов", — рассказал Мотузяник.
Ранее Фокус рассказывал, что российские оккупанты вывезли из Мариуполя уникальное медоборудование. По словам советника мэра города, россияне украли партию хирургического оборудования из мариупольской больницы, которое было закуплено в прошлом году. Позже оказалось, что оно было перевезено в Донецк, в отделение клиники Калинина, в подарочной обертке "Единой России".
Также мы сообщали, что в порту Мариуполя обнаружили судна, на которых ВС РФ могут воровать украинское зерно. Возле причалов Мариупольского порта, судя по спутниковым снимкам, сейчас находятся шесть иностранных судов. Общая стоимость запасов зерна и металла составляет более $170 млн. Два из этих кораблей — это Lady Augusta под флагом Ямайки и Tzarevna с мальтийской "пропиской". 24 мая спутник зафиксировал грузовые корабли у причалов, где расположен зерновой терминал.