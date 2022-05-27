В Мариуполе оккупанты РФ продают продукты из гуманитарной помощи, — Минобороны (видео)

Местное население недовольно действиями оккупантов, которые занялись коррупционными схемами. Продукты питания, привезенные с территории РФ в качестве гуманитарной помощи, оказываются на полках местных магазинов.

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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в ходе брифинга о ситуации с военным вторжением РФ в Украину рассказал об ухудшении положения дел в оккупированном РФ Мариуполе.

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По словам представителя Министерства обороны, в городе сохраняет актуальность проблема с продуктами питания. Часть из них завозится с территории Российской Федерации, однако до мирного населения доходит не в полном объеме.

"В Мариуполе из-за разрушенных объектов инфраструктуры есть критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Недовольство со стороны местного населения вызывают коррумпированные действия оккупационных властей. В частности, часть продуктов питания, завозимых т.н. гуманитарным грузом с территории России, оказывается на полках местных продуктовых магазинов", — рассказал Мотузяник.

[ + – ] Александр Мотузяник - о ситуации в Украине на фоне российского вторжения

Ранее Фокус рассказывал, что российские оккупанты вывезли из Мариуполя уникальное медоборудование. По словам советника мэра города, россияне украли партию хирургического оборудования из мариупольской больницы, которое было закуплено в прошлом году. Позже оказалось, что оно было перевезено в Донецк, в отделение клиники Калинина, в подарочной обертке "Единой России".

Также мы сообщали, что в порту Мариуполя обнаружили судна, на которых ВС РФ могут воровать украинское зерно. Возле причалов Мариупольского порта, судя по спутниковым снимкам, сейчас находятся шесть иностранных судов. Общая стоимость запасов зерна и металла составляет более $170 млн. Два из этих кораблей — это Lady Augusta под флагом Ямайки и Tzarevna с мальтийской "пропиской". 24 мая спутник зафиксировал грузовые корабли у причалов, где расположен зерновой терминал.