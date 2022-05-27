У Маріуполі окупанти РФ продають продукти з гуманітарної допомоги, — Міноборони (відео)

Місцеве населення незадоволене діями окупантів, які зайнялися корупційними схемами. Продукти харчування, привезені з території РФ як гуманітарну допомогу, опиняються на полицях місцевих магазинів.

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Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу щодо ситуації з військовим вторгненням РФ в Україну розповів про погіршення стану справ в окупованому РФ Маріуполі.

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За словами представника Міністерства оборони, у місті зберігає актуальність проблема із продуктами харчування. Частина їх завозиться з території Російської Федерації, проте до мирного населення доходить не у повному обсязі.

"У Маріуполі через зруйновані об'єкти інфраструктури є критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням. Невдоволення з боку місцевого населення викликають корумповані дії окупаційної влади. Зокрема, частина продуктів харчування, що завозяться т.зв. гуманітарним вантажем з території Росії, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів", — розповів Мотузяник.

[ + – ] Олександр Мотузяник – про ситуацію в Україні на тлі російського вторгнення

Раніше Фокус розповідав, що російські окупанти вивезли із Маріуполя унікальне медобладнання. За словами радника мера міста, росіяни вкрали партію хірургічного обладнання з маріупольської лікарні, яке було закуплено минулого року. Пізніше виявилося, що його перевезли в Донецьк, у відділення клініки Калініна, у подарунковій обгортці "Єдиної Росії".

Також ми повідомляли, що в порту Маріуполя виявили судна, на яких ЗС РФ можуть красти українське зерно. Біля причалів Маріупольського порту, судячи з супутникових знімків, зараз перебувають шість іноземних суден. Загальна вартість запасів зерна та металу становить понад $170 млн. Два з цих кораблів — це Lady Augusta під прапором Ямайки та Tzarevna з мальтійською "пропискою". 24 травня супутник зафіксував вантажні кораблі біля причалів, де розташований зерновий термінал.