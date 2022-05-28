Бои в Северодонецке и обстрел Лисичанской трассы: ситуация в Луганской области (видео)

По данным ОВА, россияне штурмовали позиции ВСУ, но понесли большие потери и отступили. Враг продолжает обстреливать украинские дома и трассу "Лисичанск-Бахмут".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ночь на 28 мая Вооруженные Силы Украины отразили атаки противника в Луганской области и заставили отойти на прежние позиции. Об этом глава региональной военной администрации Сергей Гайдай рассказал на своем Telegram-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать Северодонецк, Осколоновку, Тошковку и Камышеваху. Россияне продолжают обстреливать трасу "Лисичанск-Бахмут", однако так и не смогли установить над ней контроль или перекрыть — у ВСУ есть сообщение с другими регионами. Враг пытается "перерезать" дорогу со стороны Попасной через Камышеваху.

[ + – ] Карта Северодонецка

В эфире телерадиомарафона он добавил, что украинцы могут доставлять в Луганскую область гуманитарные грузы и эвакуировать мирных жителей, в том числе из Лисичанска. Накануне патрульные полицейские вывезли в безопасное место 31 человека. Ситуация осложняется тем, что противник регулярно обстреливает все территориальные общины в регионе, а также гуманитарные центры.

Всего на Донбассе за прошедшие сутки украинская армия отбила восемь вражеских атак, попутно уничтожив пять танков, 10 единиц боевой бронированной техники и четыре автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили российский военный дрон "Орлан-10".

Руководитель ОВА отметил, что ВСУ противостоят как минимум 25 батальонно-тактических групп РФ — порядка 10 тысяч человек. Россия пытается набирать новых бойцов на оккупированных территориях, в том числе из так называемых "ЛНР" и "ДНР", их дополняют "кадыровцы" и частные военные компании. Последних используют для прорыва линии фронта, чтобы ВС РФ могли закрепиться на занятых позициях.

Как рассказал Сергей Гайдай, тяжелая ситуация наблюдается в Северодонецке — оккупанты заняли отель "Мир" на окраине, однако защитники ведут бои и не пускают их вглубь города. Кроме того, ВС РФ постоянно обстреливают областной центр из различных видов оружия. Город не отрезан от сообщения, но въехать может исключительно легковой транспорт. Каждые несколько часов противник устраивает артиллерийские обстрелы, после чего пытается продвинуться.

[ + – ] Отель "Мир" в Северодонецке Фото: Скриншот

"Северодонецк находится под постоянным вражеским огнем. Нелюди-кадыровцы расстреливают город ради развлечения – просто, чтобы снять видео в Тик-Ток. За сутки имеем 14 поврежденных многоэтажек в разных районах города", — заявил глава ОВА. — От Северодонецка могут остаться только руины".

От российских обстрелов значительно пострадали и другие населенные пункты Луганской области: Лисичанск, Горское, Попасная. Самые большие разрушения зафиксировали в поселке Врубовка — повреждены сразу 12 домов.

Генштаб ВСУ в утренней сводке подтвердил, что ВС РФ не смогли достичь успеха во время ночных штурмов на Северодонецком направлении. Сейчас противник пытается дальше продвигаться на Бахмутском направлении, зайти украинским силам в тыл и перекрыть пути снабжения. Он наступал при поддержке артиллерийских и минометных обстрелов в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение, но был вынужден отступить.

26 мая появилась информация, что Украина потеряла контроль над городом Лиман в Донецкой области. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ отступили из города под натиском противника.

Вскоре глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опроверг информацию о полном захвате Лимана ВС РФ. Он заявил, что украинские войска перегруппировались и заняли новые позиции, более укрепленные, чтобы сдерживать оккупантов и при возможности провести контрнаступление.