Бої в Сєвєродонецьку та обстріл Лисичанської траси: ситуація в Луганській області (відео)

За даними ОВА, росіяни штурмували позиції ЗСУ, але зазнали великих втрат і відступили. Ворог продовжує обстрілювати українські будинки та трасу "Лисичанськ-Бахмут".

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У ніч проти 28 травня Збройні Сили України відбили атаки супротивника в Луганській області і змусили відійти на колишні позиції. Про це голова регіональної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів на своєму Telegram-каналі.

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За його словами, російські війська зазнали великих втрат під час спроби штурмувати Сєвєродонецьк, Осколонівку, Тошківку та Комишуваху. Росіяни продовжують обстрілювати трасу "Лисичанськ-Бахмут", однак так і не змогли встановити над нею контроль або перекрити — ЗСУ мають сполучення з іншими регіонами. Ворог намагається "перерізати" дорогу з боку Попасної через Комишуваху.

[ + – ] Карта Сєвєродонецька

В ефірі телерадіомарафону він додав, що українці можуть доставляти до Луганської області гуманітарні вантажі та евакуювати мирних жителів, зокрема з Лисичанська. Напередодні патрульні поліцейські вивезли в безпечне місце 31 особу. Ситуація ускладнена тим, що противник регулярно обстрілює всі територіальні громади в регіоні, а також гуманітарні центри.

Загалом на Донбасі минулої доби українська армія відбила вісім ворожих атак, знищивши п'ять танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та чотири автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили російський військовий дрон "Орлан-10".

Керівник ОВА зазначив, що ЗСУ протистоять як мінімум 25 батальйонно-тактичних груп РФ — близько 10 тисяч людей. Росія намагається набирати нових бійців на окупованих територіях, зокрема з так званих "ЛНР" та "ДНР", їх доповнюють "кадировці" та приватні військові компанії. Останніх використовують для прориву лінії фронту, щоб ЗС РФ могли закріпитися на зайнятих позиціях.

Як розповів Сергій Гайдай, важка ситуація в Сєвєродонецьку — окупанти зайняли готель "Мир" на околиці, проте захисники ведуть бої та не пускають їх углиб міста. Крім того, ЗС РФ постійно обстрілюють обласний центр із різних видів зброї. Місто не відрізане від сполучення, але в'їхати може лише легковий транспорт. Кожні кілька годин супротивник влаштовує артилерійські обстріли, після чого намагається просунутися.

[ + – ] Готель "Мир" у Сєвєродонецьку Фото: Скриншот

"Сєвєродонецьк знаходиться під постійним ворожим вогнем. Нелюди-кадировці розстрілюють місто заради розваги — просто, щоб зняти відео в Тік-Ток. За добу маємо 14 пошкоджених багатоповерхівок у різних районах міста", — заявив голова ОВА. — Від Сєвєродонецька можуть залишитися лише руїни".

Від російських обстрілів значно постраждали інші населені пункти Луганської області: Лисичанськ, Гірське, Попасна. Найбільші руйнування зафіксували в селищі Врубівка — пошкоджено одразу 12 будинків.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні підтвердив, що ЗС РФ не змогли досягти успіху під час нічних штурмів на Сєвєродонецькому напрямку. Наразі противник намагається далі просуватися на Бахмутському напрямку, зайти українським силам у тил та перекрити шляхи постачання. Він наступав за підтримки артилерійських та мінометних обстрілів у районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження, але був змушений відступити.

26 травня з'явилася інформація, що Україна втратила контроль над містом Лиман у Донецькій області. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, ЗСУ відступили з міста під тиском супротивника.

Незабаром голова Донецької ОВА Павло Кириленко спростував інформацію про повне захоплення Лиману ЗС РФ. Він заявив, що українські війська перегрупувалися і зайняли нові позиції, укріпленіші, щоб стримувати окупантів та за можливості провести контрнаступ.