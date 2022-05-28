Деды воевали и еще повоюют. Путин отменил возрастной предел для службы по контракту

Теперь в РФ смогут принимать на службу мужчин вплоть до 65 лет. В Минобороны рассчитывают привлечь больше гражданских специалистов.

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28 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который убрал возрастной предел для заключения контрактов о военной службе. Документ разместили на официальном портале, посвященном правовой информации.

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Власти РФ внесли изменение в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Теперь российским мужчинам разрешили впервые поступать на воискую службу по контракту с 18 до 65 лет, хотя раньше верхний предел ограничивался 40 годами. В документе отмечается, что изменения вступают в силу со дня его официальной публикации.

В Минобороны России ожидают, что новый закон позволит привлекать в армию специалистов востребованных специальностей, в том числе родственных гражданским: медиков, инженеров, техников, связистов, водителей и поваров. Как заявил замглавы ведомства Николай Панков во время выступления в Совете Федерации, такую категорию граждан не смогут отправить в десантные или военно-морские силы из-за здоровья.

Ранее закон об отмене возрастного предела для службы военных по контракту приняла Госдума РФ, после этого его одобрил Совет Федерации. В парламент законопроект внесли депутаты от партии "Единая Россия", его авторами выступили бывший замминистра обороны Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В пояснительной записке они отметили, что для использования высокоточного оружия и боевой техники обычно требуются опытные специалисты, которыми россияне становятся примерно к 40 годам.

Появилась информация, что в России обсуждают новый штурм Киева российской армией. В Кремле не исключают такого наступления на фоне продвижения сил на Донбассе. Тем временем "программой-минимум" в Кремле определили полный захват Донецкой и Луганской областей до конца мая.