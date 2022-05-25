В РФ приняли закон об отмене возрастного предела для службы военных по контракту

Теперь мужчины в России смогут заключать контракт на военную службу с 18 до 65 лет, раньше его можно было подписать с 18 до 40 лет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Государственная дума России приняла законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения контракта на военную службу сразу в первом, втором и третьем чтениях. Затем он был одобрен в Совете Федерации. Об этом сообщает русская служба издания "Радио Свобода".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Таким образом принятый закон исключает возрастной предел для россиян трудоспособного возраста — для мужчин в РФ это 65 лет и иностранцев, при котором им предоставляется право заключать контракт о военной службе. До этого свой первый военный контракт в России можно было заключать с 18 до 40 лет и для иностранцев с 18 до 30 лет.

В Госдуму РФ этот законопроект внесли депутаты от Путинской партии "Единая Россия". Авторы документа — председатель комитета по обороне и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов считают, что закон позволит привлечь в армию РФ новых специалистов "востребованных специальностей", в частности медиков и инженеров.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам".

Напомним, 20 мая Фокус писал, что законопроект об отмене возрастного предела для заключения контракта на военную службу внесли в Госдуму РФ. Он был направлен председателю российского парламента Вячеславу Володину.

Ранее, 13 мая в ГУР Украины рассказали, что в России началась скрытая мобилизация. Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что в Кремле не могут открыто заявить о мобилизации, потому что в этом случае станет понятно, что война с Украиной идет не по плану.

20 апреля в СБУ заявляли, что Россия не может обходиться без солдат-срочников для войны в Украине. По данным ведомства, им не дают вернуться на территорию РФ, хоть и руководство обещало, что не будут привлекать к военным действиям.