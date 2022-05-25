У РФ ухвалили закон про скасування вікової межі для служби військових за контрактом

Тепер чоловіки в Росії можуть укладати контракт на військову службу з 18 до 65 років, раніше його можна було підписати з 18 до 40 років.

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Державна дума Росії прийняла законопроєкт про скасування верхньої вікової межі для укладання контракту на військову службу відразу в першому, другому та третьому читаннях. Потім його схвалили в Раді Федерації. Про це повідомляє російська служба видання "Радіо Свобода".

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Так ухвалений закон скасовує вікову межу для росіян працездатного віку — для чоловіків у РФ це 65 років та іноземців, при яких їм надають право укладати контракт про військову службу. До цього свій перший військовий договір у Росії можна було укладати з 18 до 40 років і для іноземців з 18 до 30 років.

До Держдуми РФ цей законопроєкт внесли депутати від Путінської партії "Єдина Росія". Автори документа — голова комітету з оборони та колишній заступник міністра оборони Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов вважають, що закон дозволить залучити до армії РФ нових фахівців "потрібних спеціальностей", зокрема медиків та інженерів.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що "для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці. Досвід показує, що такими вони стають до 40-45 років".

Нагадаємо, 20 травня Фокус писав, що законопроєкт про скасування вікової межі для укладання контракту на військову службу внесли до Держдуми РФ. Його направлено голові російського парламенту В'ячеславу Володіну.

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